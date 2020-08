Calciomercato Inter – Fatta per Tonali; Vecino ed altri tre in uscita; si ritorna a seguire un centrocampista

Calciomercato Inter che da oggi sarà sicuramente più attivo dopo il chiarimento e la riconferma di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra. E’ ormai alle battute finali la trattativa Tonali, ma si lavora anche sulle uscite.

Fatta per Tonali

Appena tutto è ritornato chiaro nei progetti tecnici, gli uomini di mercato dell’Inter hanno riallacciato i rapporti con il Brescia per chiudere la trattativa riguardante Sandro Tonali. La base non è cambiata: prestito oneroso di 10 milioni quest’anno più 25 milioni di riscatto obbligatorio il prossimo anno. Tonali dunque sarà il secondo colpo di mercato della nuova Inter.

Vecino in partenza: ma non è il solo

Matias Vecino, ora ai box dopo l’intervento chirurgico artroscopico al ginocchio destro a cui è stato sottoposto ormai un mese fa, non rientra più nei piani di Conte e nelle ultime ore si è fatto avanti il Cagliari con la società nerazzurra per dichiarare il proprio interesse per il centrocampista uruguaiano che ha già giocato in terra sarda. Si aspetta la risposta dell’Inter.

Vecino non è l’unico in lista di sbarco, perchè Conte ritiene sempre cedibili anche Brozovic, Skriniar e Asamoah, calciatori, soprattutto i primi due che potrebbero portare un buon tesoretto nelle casse nerazzurre per puntare agli obiettivi prefissati.

Caos Barcellona: si riprova per Vidal

L’Inter cerca di approfittare del caos che sta regnando a Barcellona in questi giorni per ritornare alla carica per Arturo Vidal, da sempre il preferito da Conte per il centrocampo. Il cileno non è più così convinto di restare in blaugrana dopo la clamorosa decisione di Messi di lasciare il club e l’insorgenza che sta avvolgendo la squadra spagnola. Tutto può giocare a favore di Marotta e Ausilio, pronti per sferrare l’attacco decisivo.