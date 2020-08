Calciomercato Juventus – Tutto sul centrocampo: c’è anche McKennie, ecco chi è – VIDEO

Calciomercato Juventus – Le ultime ore di notizie sulle trattative di mercato della Juventus si sono concentrate sul centrocampo. Nonostante si prosegua anche per trovare l’attaccante centrale, la dirigenza bianconera sembra spingere per consegnare a Pirlo una mediana di qualità e con caratteristiche diverse rispetto al passato: sono tre i nomi in ballo, per l’ultimo si parla anche già di trattativa in chiusura.

Calciomercato Juventus – Tutto sul centrocampo: c’è anche McKennie

È notizia di pochi minuti fa: la Juventus è a un passo dal chiudere l’acquisto di Weston McKennie, centrocampista classe 1998 dello Schalke 04 di nazionalità statunitense che si è messo in mostra sopratutto nel corso dell’ultima stagione. Il 22enne ha partecipato ad 11 azioni decisive tra goal e assists e sopratutto ha fornito un rendimento costante, e in crescita, per tutta la stagione. La Juventus, stando a quanto raccolto, lo prenderebbe in prestito oneroso a 3 milioni di Euro con riscatto a 18 milioni di Euro, la trattativa sarebbe in fase avanzata ma non è ancora chiusa.

Si tratta di un centrocampista molto bravo in fase difensiva, dinamico, ottimo nel recuperare palloni ma anche nel proporsi e nell’approfittare degli spazi lasciati nelle difese avversarie. Di seguito un video che mostra goal e assist della passata stagione.

La notizia arriva dopo una due giorni in cui si era parlato di un primo approccio col PSG per Paredes, il centrocampista ex Roma e Zenit, e della cena di ieri sera con Carnevali, ds del Sassuolo, per parlare di Manuel Locatelli. L’eventuale acquisto di McKennie non bloccherebbe queste altre due trattative per giocatori che hanno caratteristiche diverse tra loro. Resta una generale ricerca di calciatori con grande tecnica, capace di gestire ottimamente il pallone in fase di possesso.