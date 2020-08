Calciomercato Lazio – Visite mediche ultimate per Reina, Raiola a Roma per Fares

Ore decisamente concitate per il mercato in entrata della Lazio, che potrebbe molto presto contare due ufficialità nella giornata odierna.

Visite mediche per Pepe Reina

Come riportato dal portale Lalaziosiamonoi il portiere spagnolo Josè Manuel Reina, scelto nei giorni scorsi come “spalla” di Strakosha: l’ex Napoli e Milan, arrivato nella capitale nella serata di ieri, ha svolto le consuete visite mediche di rito presso la Clinica Paideia, dove all’uscita ha manifestato la propria soddisfazione per l’accordo con un tifoso presente, concedendo anche un selfie. Pepe ora volerà al ritiro di Auronzo, dove incontrerà i suoi nuovi compagni che giusto nella giornata di ieri hanno iniziato ufficialmente la stagione 2020/21.

Raiola a Roma, si chiude per Fares

Appare in via di definizione anche l’acquisto di Mohamed Fares, terzino sinistro della SPAL in trattativa serrata con il club biancoceleste da diversi giorni. Come rivelato da Sky Sport 24 l’agente dell’algerino, Mino Raiola, è atteso a Roma per discutere a quattrocchi per il trasferimento del calciatore nella capitale. Del resto l’offerta non è troppo distante dalle richieste del club di Ferrara, che chiede una cifra compresa tra i 10 e 11 milioni di euro, mentre la Lazio è intenzionata ad offrirne 6 più il cartellino di uno tra Palombi e Di Gennaro.