Calciomercato Roma – Aggiornamento trattative calciomercato

Calciomercato Roma – Domani la squadra giallorossa si ritroverà a Trigoria per iniziare la nuova stagione.

Roma ancora incompleta

Nella Roma di oggi ci sono dei vuoti da riempire per affrontare al meglio la prossima stagione il prima possibile.

Il primo tassello è il difensore centrale, vuoto lasciato dalla partenza di Smalling ma che la Roma sta cercando di riportare nella capitale.

È stata presentata offerta al Manchester United di 17 milioni di euro (3 per il prestito e 14 per l’obbligo di riscatto) ed in caso l’operazione non riesca le alternative sono Papastathopoulos, Maksimovic o Romero.

Il secondo tassello è quello dell’esterno destro che possa ricoprire tutti i ruoli di fascia in quanto Bruno Peres non può essere ancora il titolare nel ruolo.

Alternativa potrebbe essere anche Florenzi, sempre che il rapporto con Fonseca si ricomponga.

Terzo tassello è, invece, il vice-Dzeko o addirittura il sostituto nel caso il centravanti bosniaco possa andar via. Domani ci sarà un incontro tra Dzeko e Fienga per capire i programmi futuri del centravanti.

Inoltre in casa giallorossa c’è da risolvere la questione portiere, Pau Lopez non ha convinto e la Roma vorrebbe cederlo ma non sarà facile trovare qualcuno che spenda 20 milioni per il portiere spagnolo.

A centrocampo bisogna capire il futuro di Jordan Veretout che Fonseca considera assolutamente incedibile ma sui di lui il Napoli sta premendo forte.