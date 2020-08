Costume slip brasiliana: esaltare le proprie curve senza remore

L’estate è senza dubbio la stagione più bella dell’anno: sole, giornate che non finiscono mai e sopra ad ogni cosa mare. È qui il luogo adatto dove poter sfoggiare i propri costumi da bagno migliori. Quando dobbiamo prendere un costume, la parte inferiore è quella a cui si presta maggiore attenzione. Ogni fisico è diverso, e purtroppo non a tutte le donne sta bene lo stesso modello. Per scegliere quello che più si addice alle proprie forme, si consiglia di farlo partendo da un’attenta valutazione dei fianchi e del seno. Sono proprio questi due gli elementi importanti per capire quale costume valorizza di più la propria silhouette.

Costume brasiliana per esaltare il proprio fisico

Parlando di costume a brasiliana, possiamo dire che si tratta di uno slip più sottile rispetto alla classica mutanda, ma che, allo stesso tempo, è anche più coprente di un perizoma o di un tanga. I bikini brasiliani solitamente, si presentano a vita bassa nella parte davanti e a vita alta in quella dietro per permettere alla donna di mostrare un look super femminile.

Dunque, proprio per queste caratteristiche, si adatta a svariate topologie di fisico. Comunque, se non avete problemi a mostrare il vostro lato B, e volete farlo risultare più tondo, la brasiliana è quello che fa per voi. La brasiliana inoltre, è seducente ma senza risultare volgare. Lo troverete in qualsiasi negozio sia fisico che online.

Il costume da bagno brasiliana poi, essendo molto versatile, si può accostare ad un pezzo sopra con i laccetti, a triangolo, a fascia, oppure a balconcino. Trovate la combinazione che più vi soddisfa e che vi fa sentire tranquille. Gli slip alla brasiliana, oltre ad apparire sexy, si possono arricchire con decorazioni di vario genere, come volant, stringhe o inserti in pizzo, che sottolineano la sensualità di tutte le donne.

Per farsi un’idea dei diversi tipi di costumi con taglio brasiliana è possibile dare un’occhiata sul sito di Miss Bikini, uno dei brand più noti del beachwear made in Italy.

A chi sta bene?

In poche parole il bikini alla brasiliana sta bene a quasi tutte le donne. La brasiliana, può, nel vero senso della parola, cambiare la forma del fondoschiena. Se di costituzione è piatto lo farà apparire più voluminoso, se non si hanno gambe slanciate, le farà sembrare un po’ più lunghe.

La brasiliana sta bene anche a coloro che hanno un sedere voluminoso, ma che non vogliono indossare uno slip eccessivamente coprente. Inoltre, è veramente comodo per prendere il sole senza il rischio di ottenere segni antiestetici.

Il costume da bagno, dunque, per le donne rappresenta un elemento fondamentale per recarsi in tutta tranquillità al mare o in piscina. Come ogni capo di abbigliamento deve poter esaltare i pregi, minimizzando i difetti del corpo. Lo slip brasiliano è una via di mezzo fra la totale nudità del tanga e del perizoma. Il fondoschiena è in parte coperto secondo delle linee diagonali: così facendo l’abbronzatura in quel punto è garantita. Il costume alla brasiliana di solito presenta un’ increspatura nella zona centrale delle natiche, il cui fine è quello di focalizzare gli sguardi sul lato b, garantendo allo stesso tempo un’aderenza perfetta del tessuto.

Il bikini brazilian sono veramente favolosi poiché aiutano ad evidenziare le curve naturali del corpo femminile. Le varianti che dispongono di laccetti sui fianchi assicurano un’ottima aderenza perché la misura si può regolare, personalizzandola in relazione alla costituzione della persona che lo indossa.