Manila Nazzaro parla del Grande Fratello Vip:” Non ci sono speranze…”

Manila Nazzaro è famosissima per aver fatto molti programmi televisivi, ma soprattutto amata dal suo pubblico per il suo carattere da donna indipendente e senza peli sulla lingua. L’ex Miss Italia è uscita con il compagno Lorenzo Amoruso da Temptation Island con più certezze nei confronti della loro storia d’amore, che sembra andare davvero bene.

E sembra andare bene anche la sua carriera che la vede impegnata in un programma su Rai Due chiamato “E la chiamano estate” con Federico Quaranta e Laura Forgia. Manila è stata intervistata dal settimanale Ora e ha svelato il segreto che vi è dietro l’amore tra lei e l’ex calciatore, la sua avventura nelle varie trasmissioni a cui preso parte e tanto altro ancora. Come avrà riposto alle domande dell’intervistatore?

Grande Fratello Vip:” Non ci sono speranze…”

È una delle donne più acclamate di questo periodo, per la sua sincera dolcezza ma anche per il suo carattere duro, la coppia è appoggiata da migliaia di fan che vorrebbe vederli di più in tv. Proprio per questo il pubblico avrebbe voluto vedere i due nella nuova edizione del Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini. Per il dispiacere delle persone, è arrivata la risposa categorica di Manila:” Mi piacerebbe, certamente, ma non ci sono speranze. Sono solo voci di corridoio amplificate da chi mi vorrebbe vedere lì”.

Ad oggi è impegnata nel nuovo programma targato Rai Due “E la chiamano estate”, e confessa di essere davvero contenta di lavorare con Federico Quaranta, per cui nutre una forte stima. Non ha rivelato molti particolari riguardo questa nuova esperienza lavorativa, ma sappiamo certamente che due puntate su quattro sono state registrate. Ecco le sue parole:” Ho iniziato a registrare dopo, visti gli impegni con Temptation…e per questo ringrazio la disponibilità della produzione. […] è stato per me un ritorno al passato, ai tempi di Mezzogiorno in famiglia. Io sto bene e sono a mio agio in mezzo alla gente”.

Dopo l’isola delle tentazioni più vicini che mai

Finito il viaggio nei sentimenti la coppia sembra essere più affiatata che mai, in procinto di avvicinarsi per viversi nella loro quotidianità. Ovviamente questa esperienza ha aiutato Manila che afferma di essere davvero soddisfatta, soprattutto per essere arrivata limpida, così com’è, ai suoi fan:” Ho raccolto più di quanto immaginassi. Il bel rapporto che ho con Lorenzo, anche se complesso come messaggio, è arrivato puro e completo”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Manila Nazzaro (@manilanazzaro) in data: 15 Ago 2020 alle ore 4:46 PDT

E continua parlando appunto della loro relazione:” Parliamo tantissimo. Il nostro segreto è la comunicazione, cosa che nei precedenti rapporti non mi era mai capitato […]. Lui è un maschio Alfa, io sono una femmina Alfa: due Alfa sotto lo stesso tetto”. Sembrano essere davvero felici assieme, proprio come i fan li vogliono vedere.