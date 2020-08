Natalia Titova da ballerina a insegnante: “Maria De Filippi è arrivata al momento giusto…”

Natalia Titova famosa per la sua partecipazione a Ballando con le Stelle grazie alla sua passione per la danza, la ballerina russa si è sempre fatta riconoscere per la sua bravura in questo mondo che ama più della sua stessa vita. Ed è proprio qui che ha conosciuto il suo compagno con cui è fidanzata da ben 12 anni, costruendo il suo futuro e la sua famiglia con Massimiliano Rosolino.

Adesso lavora come docente di ballo ad Amici, una seconda opportunità donatagli dopo che i suoi problemi di salute hanno fatto in modo non potesse più danzare. Ma nonostante la brutta notizia, si è saputa rialzare più forte di prima e a guardare in avanti con fiducia e spensieratezza, grazie anche al suo compagno che non l’ha mai abbandonata.

Natalia Titova da ballerina a insegnante

Tempo fa la Titola raccontò di essere nata con un problema al ginocchio, chiamato osteomielite, una malattia che le ha quasi fatto perdere una gamba. Fin da adolescente era costretta a farsi vedere più volte all’anno dai medici che le negarono categoricamente di fare sport, ma questo non l’ha fermata, anzi la spinse ad allenarsi nei vari rami del campo. Ma dopo una bellissima carriera sentì proprio la necessità di fermarsi percependo che il problema stava peggiorando, quindi abbandonò la trasmissione Ballando con le Stelle dove era insegnante.

Intervistata dal settimanale Nuovo confessa come si sentì davanti alla decisione di lasciare il ballo:” Si, Ballando con le Stelle è stata un’esperienza incredibile: che dolore interromperla per motivi di salute. […] Amici è stato invece il mio punto di svolta, un cambiamento di lavoro e di vita. La proposta di Maria De Filippi è arrivata al momento giusto, quando nella mia testa si era già rinforzata l’idea che da ballerina sarei dovuta diventare insegnante”.

Ma ci sono delle novità, dal 28 Settembre la vedremo come protagonista di Teen Tv Dance with me, dove interpreterà sé stessa. E poi ancora, non si ferma mai tant’è che ora sta anche collaborando con la nazionale di nuovo sincronizzato.

Un compagno che non l’ha mai abbandonata

Ballando con le Stelle non solo l’ha aiutata con la sua carriera, ma le ha presentato anche quello che, da dodici anni a questa parte, è il suo compagno Massimiliano Rosolino. La loro è una storia d’amore particolare, non si sono mai detti ti amo come afferma lei: ”Sappiamo dimostrarci amore con la A maiuscola anche senza dircelo apertamente. Abbiamo due bellissime figlie, un cane e un nido accogliente.”

Una coppia che non sente l’urgenza di sposarsi:” Io e Massimiliano ci sentiamo già una famiglia così”. Un forte amore che cerca sempre di essere presente nell’impegni dell’altro, che spera di educare nel modo corretto le loro figlie e che le mettono sempre davanti a tutto e a tutti.