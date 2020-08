Oroscopo Settembre 2020, i segni che troveranno l’anima gemella

Che cosa dice l’oroscopo settembre 2020 sui segni che troveranno l’anima gemella? Tra pianeti allineati, ci sono anche quelli che con il nuovo mese si innamoreranno e si lasceranno andare nei sentimenti – anche quelli più passionali.

Vediamo insieme quali sono i segni che troveranno l’anima gemella per l’oroscopo di Settembre 2020.

1) Ariete

Ma quante occasioni per innamorarsi e trovare l’anima gemella! Il cielo di settembre è favorevole all’amore e ai nuovi sentimenti che finalmente potranno essere condivisi con una persona degna del vostro intelletto e modo di fare. Dopo mesi di nervosismo e solitudine, ecco che basterà un incontro veloce e uno sguardo malizioso per far scattare la scintilla e trovare la persona giusta per voi. È il momento di lasciarsi andare e aprire il cuore, settembre vi porterà grandi sorprese in merito a questo ambito!

2) Gemelli

Il vostro ottimismo e la vostra parlantina farà breccia nel cuore di qualcuno che si rivelerà molto importante. L’anima gemella busserà alla porta nel mese di settembre 2020, rispondendo a tutte le domande che in questo periodo ti sei fatto: sarà il momento di prendere una decisione molto difficile, ma lascia parlare il tuo cuore e seguirai certamente la stradra giusta. Un incontro galeotto o una battuta spiritosa potranno essere vincenti, durante una uscita inaspettata con gli amici. Un consiglio: lasciate andare tutti i fantasmi delle persone che sono passate dalla vostra vita, tenendo solo i ricordi più teneri perché è il momento di affrontare una nuova entusiasmante vita insieme alla persona giusta.

3) Leone

Affascinanti e sicuri delle vostre capacità, il cielo di settembre si apre all’amore dopo mesi di dubbi e incertezze. Il vostro cuore verrà letteralmente rapito dalla persone che si rivelerà essere l’anima gemella, quella giusta che avete sperato di incontrare da tempo. Una raccomandazione: non lasciatevi sfuggire alcuna occasione, aprite il vostro cuore e date una possibilità alle persone! Approfittate di questo cielo dove i pianeti sembrano essere complici al fine di farvi concretizzare ciò che sperate da tempo, con un incontro che cambierà il corso della vostra vita.

4) Scorpione

Un amore corrisposto, con complicità assoluta ed emozioni che sembravano essere sparite da tempo. L’oroscopo di settembre 2020 è favorevole per condividere un amore inaspettato e farsi promesse che potranno durare nel tempo. Nonostante il vostro segno zodiacale sembri essere freddo e distaccato, questo è il mese della passione più travolgente. La vostra voglia di emozione vi travolgerà completamente e starà a voi non lasciarsi sfuggire questa magica occasione: potrà arrivare in ogni momento, meglio essere preparati all’impatto!

5) Acquario

Allegro e vivace, il cielo di settembre 2020 promette non poche occasioni per innamorarsi e lasciarsi travolgere da questo amore inaspettato che vi manderà su di giri. Ci saranno non poche occasioni sincere per incontrare l’anima gemella, tra un appuntamento al buio o un incontro in un luogo frequentato giornalmente. Dimenticate il passato e aprite il cassetto del futuro, questo è il momento adatto per consolidare e concretizzare qualcosa che fin da subito vi sembrerà essere magico! Uscite, conoscete e sorridete perché sarà un amore inaspettato e molto importante.