Quali sono i quattro segni che hanno la tendenza a essere irrazionali

Se per alcuni segni la razionalità è tutto, per altri, invece, un pizzico di follia è quello che ci vuole per rendere la vita più saporita. E allora largo a passioni intensissime con persone spesso sbagliate, sorprese inedite e del tutto originali alla persona che si ama, scenate di gelosia cosmiche e ripicche per delusioni e amarezze. Ma anche gesti di generosità fuori dal comune e sentimenti espressi a tutta forza, pur nella consapevolezza che si tratta di un amore “sbagliato” e di un matrimonio che proprio “non s’ha da fare”.

1)Scorpione

È il segno delle grandi passioni e, insieme, delle grandi vendette. Ama con un’intensità fuori dal comune, organizza sorprese incredibili per il suo amore, sarebbe capace di presentarsi davanti alla porta del suo ufficio con tanto di palloncini e jingle incorporato. Ma guai a scoprire di essere stato tradito perché si vendica in modo eclatante, ad esempio facendo sapere a tutti i suoi amici e alla sua famiglia quello che ha combinato. Allo scorpione non basta ferire, vuole che tutti riconoscano il traditore per quello che è.

2)Cancro

Non a caso, nei primi posti della classifica si trovano proprio i segni d’acqua, tra i più irrazionali dello zodiaco, proprio perché sensibili, profondi, intuitivi. La razionalità, a questi segni, non basta. Essi vivono la vita e l’amore in un modo accelerato, che gli altri non riescono a comprendere. Anzi, il mettere sempre avanti ragioni pragmatiche per non stare insieme o per non tentare un’impresa irrita profondamente la triade d’acqua, cancro in testa. Un segno che per amore sarebbe pronto a tutto, anche a lasciare le sue abitudini e le sue cose. Perché l’amore – con dimensione erotica annessa – è tutto per il cancro.

3)Pesci

Una vena di irrazionalità irradia sempre tutti i comportamenti del segno dei pesci. E meno male, verrebbe da dire. Perché, almeno, si ha, con i nativi del segno, un po’ di colore e di spessore in una vita altrimenti grigia e piatta. Il pesci è poetico, oggi inventa e propone dei versi, regala una bottiglia di vino e un angolo di paradiso al partner, domani escogita qualche altra stranezza per far capire all’altro che lo ama, ma senza dirglielo a parole perché si vergogna. E se è geloso, è capace di fare delle scenate incredibili. Litiga tanto, alza la voce, anche per delle sciocchezze, fa polemiche e inscena dei teatrini: con il pesci la vita è sempre in movimento!

4)Ariete

Quando l’ariete perde la testa la perde per davvero. Sia per amore sia per odio la sua reazione è sempre quella di una grande passione che oscura il resto. In senso positivo, la sua passionalità lo porta a tentare grandi imprese pur di conquistare la persona amata, in senso negativo, lo stesso slancio lo usa per fare sfuriate contro qualcuno da cui si sente deluso e tradito. Chi ci ha a che fare con continuità talvolta pensa che ci sia una vena di follia nei comportamenti dell’ariete, ma è proprio questa sua irrazionalità a dargli anche il coraggio e la capacità di gettare il cuore oltre l’ostacolo che è tipica del segno.