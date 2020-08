Quali sono i quattro segni più razionali dello zodiaco

La razionalità è la prerogativa principale di alcuni segni dello zodiaco, che si comportano sempre in modo tale da non lasciarsi dominare o influenzare dai sentimenti. Così pensano unicamente alla professione, a divertirsi con moderazione. Conducono una vita regolare, senza colpi di testa, cercano di fare sì che tutto sia sempre perfettamente in equilibrio, a partire dalla loro salute.

Le passioni? Sì, ma senza eccessi. Innamoramenti va bene, purché sia tutto, sempre, perfettamente sotto controllo. Talvolta i segni sono convinti di questo, pur non riuscendo proprio a dimenticare determinati sguardi, certi abbracci e delle notti ormai passate ricche di emozioni. Nei loro sforzi di essere razionali arrivano, talvolta, a compromettere una relazione pur di non lasciarsi coinvolgere sentimentalmente in legami che rischiano di essere troppo stretti.

1)Capricorno

È uno dei segni più razionali dello zodiaco, sempre convinto che abbandonarsi ai sentimenti sia pericoloso e controproducente per i propri interessi. Il segno cerca di avere sempre il perfetto controllo della realtà circostante e arriva persino a mettere in campo tecniche di manipolazione pur di avere la situazione sott’occhio nonché strategie per compromettere e far fallire un rapporto. Non gli sfugge nulla, non si lascia mai dominare dalle passioni, o almeno così crede, anche i sentimenti sono espressi in maniera misurata. L’impressione, dall’esterno, è che si tratti di un segno freddo, algido, quasi. In realtà ha solo molta paura di fallire e di essere tradito.

2)Vergine

Altro segno per cui la razionalità è tutto, anche se in campo sentimentale riesce ad avere il controllo della situazione solo fino ad un certo punto. Preferisce mettersi al riparo da rischi di ogni tipo, perciò non si arrende mai del tutto alla passione e al sentimento, preferendo concentrarsi sul lavoro e sulle sue cose. Non è tipo da romanticismo e tenerezza e, in parte per paura di soffrire, esibisce un perfetto controllo dei nervi, al punto che il partner spesso arriva a chiedersi se ci sia del sentimento e su che basi sia fondata l’unione.

3)Sagittario

Perfettamente razionale anche se meno algido dei due segni precedenti. Riesce a mettere insieme sentimento e professione ma, se messo alle strette, sceglie la seconda, anche se con sofferenza. L’amore per il segno è sicuramente molto importante, ma riesce, comunque, a mantenere un certo distacco e a gestire ciò che prova con una buona dose di razionalità. Non è certo come il cancro che, quando si innamora, perde letteralmente la testa. Il sagittario la sua, di testa, ce l’ha sempre perfettamente al suo posto. E sceglie sulla base del suo benessere.

4)Bilancia

Si tratta di un segno razionale a modo suo. Merita un posto in classifica per la sua grande capacità di essere sempre un po’ distaccato dalle grandi passioni, nonostante l’ansia sia la compagna di una vita, e per il suo costante essere proteso verso l’equilibrio, la pace e l’armonia a tutti i costi. Pur di non discutere o di non turbare lo status quo così faticosamente acquisito, arriva a stare insieme a una persona che non ama più, perché la razionalità – e una buona dose di freddezza – suggerisce al segno che è la strada migliore, quella con meno problematiche e meno impicci da risolvere.