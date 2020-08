Ricetta Nocino: ingredienti, preparazione e consigli

Oggi vediamo insieme la ricetta del Nocino, un liquore fatto con le noci di San Giovanni molto famoso per la tradizione italiana. Una ricetta molto particolare e un procedimento che si tramanda da generazione a generazione che da molte soddisfazioni.

Ricetta Nocino – Ingredienti

Gli ingredienti sono da intendersi per 500 ml di alcool.

Noci verdi con mallo molto tenero 13

Chiodi di garofano 2

Scorzette di limone 3

Alcool 95° per uso alimentare 500 ml

Anice 1 seme a piacere

Caffè in polvere 1 cucchiano solo se a piacere

Cannella 1/2 stecca

Acqua 250ml

Zucchero semolato 250 grammi

Barattolo di vetro con chiusura ermetica ma senza guarnizione in plastica

Ricetta Nocino – Preparazione

Iniziate il procedimento per la preparazione del Nocino, lavando le noci sotto l’acqua per poi tamponarle con l’aiuto di un cannovaccio. Prendete dei guanti usa e getta e indossateli, così da tagliare le noci in 4 pezzi trasferendoli all’interno del barattolo grande in vetro precedentemente sterilizzato e pulito.

All’interno dello stesso barattolo di vetro dove avete versato le noci, ora unite anche l’alcool insieme alla scorza del limone, i chiodi di garofano, la 1/2 stecca di cannella e l’anice stellato. Se gradito potrete anche aggiungere il caffè in polvere, ma è a proprio gusto personale. Mescolate tutto energicamente e chiudete il barattolo ermeticamente.

Il composto all’interno del barattolo dovrà essere lasciato macerare per almeno 45 giorni, lasciando lo stesso in un posto soleggiato. Una volta al giorno dovrete ricordare di agitarlo per mischiare tutti gli aromi. Noterete che l’alcool assumerà un colore molto scuro.

Cosa fare dopo che sono passati 45 giorni? È il momento di preparare lo sciroppo, mettendo dell’acqua all’interno di una casseruola con lo zucchero. Scaldate a fiamma bassa fino a quando lo zucchero non si sarà sciolto e mescolate senza fermarvi. Una volta a bollore, spegnete il fuoco e lasciate raffreddare lo sciroppo che è si è formato durante il procedimento.

Prendete un colino a maglia stretta e filrtrate l’alcool, suddividendo l’operazione in due parti per agevolarvi al meglio. Lo sciroppo raffreddato dovrà essere ora unito all’alcool filtrato mescolando delicatamente sino ad amalgamare il tutto.

Il liquore potrà essere imbottigliato e tappato.

Ricetta Nocino – Consigli

Le bottiglie devono essere ben tappate e il Nocino deve essere conservato in un luogo fresco lontano dalla luce per 4 mesi almeno. Il suo processo di invecchiamento può procedere anche per un anno e va servito freddo oppure a temperatura ambiente come digestivo, dalla consistenza cremosa con un retrogusto ottimo per chi ama le noci!