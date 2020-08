Samu Castillejo – Ruolo, carriera, statistiche

Samu Castillejo è stato il primo acquisto della Juventus nel calciomercato per la stagione 2020/21. Lo scambio con Pjanic è diventato ufficiale prima della chiusura del bilancio della scorsa stagione, a fine giugno 2020. È stato protagonista di un “caso” al Barça: avrebbe dovuto essere a disposizione fino al termine della stagione, invece si è allontanato e il Barcelona lo ha lasciato fuori rosa.

Samu Castillejo: Ruolo

Samu Castillejo è un esterno offensivo di piede destro, capace di giocare anche da seconda punta e di adattarsi sul lato sinistro del campo. È soprannominato el Fideo (“lo spaghetto”) per la sua corporatura esile. Dotato di buona tecnica, anche se non sempre elegantissimo da vedere, fa della velocità e degli ottimi tempi di inserimento le sue armi migliori. Bravo nell’assist e nella conclusione a rete.

Samu Castillejo: Carriera

Nato a Malaga nel 1995, ha svolto la trafila delle giovanili nella squadra della sua città, debuttando in prima squadra nel 2014. Gioca una sola stagione, con 39 presenze e 1 rete tra campionato e coppa, prima di trasferirsi al Villarreal. Col sottomarino giallo vive la parentesi più lunga finora della sua carriera giocando tre stagioni: arrivano 127 presenze e 11 reti con tante partite giocate anche in Europa, tra Champions ed Europa League. Il Milan lo acquista nell’estate 2018: fino ad adesso sono 65 presenze e 7 reti (6 in campionato e 1 in Coppa Italia, ndr).

Samu Castillejo: Statistiche

Samu Castillejo ha raccolto nella scorsa stagione 22 presenze in campionato con la maglia del Milan, segnando anche 2 reti. La stagione lo ha visto conquistare il posto da titolare nella seconda metà di stagione, dopo il cambio di modulo di Pioli al 4-2-3-1. Alla ripresa, dopo lo stop per l’emergenza coronavirus, è stato anche fermato da un infortunio. Ha raccolto anche due assists, uno in movimento e uno da fermo, nonché tre ammonizioni. Ha una media voto di 6.19 e una media fantavoto di 6.41. Il suo ruolo nel fantacalcio Classic è C, mentre nella modalità Mantra può essere schierato da W oppure da A.