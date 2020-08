Terza coppia Nip a Temptation Island | Speranza e Alberto amore difficile

,Durante la giornata di oggi la pagina ufficiale di Temptation Island ha deciso di mostrare e di scoprire anche la terza e la quarta coppia Nip che inizierà il suo viaggio nei sentimenti. Alessia Marcuzzi infatti, è ormai pronta alle registrazioni del docu-reality confessando la sua grandissima voglia di mettersi nuovamente in gioco dopo un anno difficile a causa del Covid-19.

È una grandissima fortuna che Mediaset insieme agli autori del programma siano riusciti a mettere su l’interno staff dopo le tantissime cose che, nelle ultime settimane sono successe. A poche settimane dalla scorsa edizione andata in onda a luglio, il resort in cui tutti gli anni il programma viene registrato è stato infatti vittima di un incendio doloso da parte di alcune persone che, sembrano avercela con il proprietario della struttura. L’aumento dei contagi soprattutto provenienti dalla Sardegna, isola in cui viene registrato il docu-reality, aveva messo in dubbio la messa in onda di Temptation Island.

Terza coppia Nip a Temptation Island

Le prime due coppie Nip sono state presentate nei giorni scorsi e proprio oggi, il profilo Instagram ufficiale del programma ha deciso di mostrare la presentazione di Speranza e Alberto. La coppia insieme da ben 16 lunghi anni, a scrivere a Temptation Island è stato proprio Alberto che, durante la sua presentazione ha spiegato di non essere sicuro che la sua ragazza sia la donna giusta per la sua vita.

Nonostante i lunghi anni insieme infatti, Alberto non riesce a vedere Speranza nel suo futuro ponendosi tantissime domande che spera di risolvere all’interno del villaggio dei fidanzati. Il programma infatti, potrebbe aiutarlo realmente a capire se la mancanza della sua fidanzata sia tanto forte da cambiare la situazione attuale.

Speranza non si fida di Alberto

D’altra parte, Speranza ha spiegato nel video di non fidarsi completamente di Alberto che, in passato ha mentito su cose importanti. La coppia nonostante i molti anni insieme sembra sul punto di non ritorno e si affida a Temptation Island per cercare di rimettere insieme i pezzi. Soprattutto per capire realmente se entrambi voglio davvero stare con il proprio compagno.