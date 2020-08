The Square – Trama e cast del film su Rai 3

The Square è il film che Rai 3 propone per la sua prima serata di oggi, 26 agosto 2020. La pellicola diretta da Ruben Ostlund, appartiene al genere drammatico e tragedia e ha ricevuto la Palma d’Oro a Cannes durante l’anno di uscita, il 2017.

The Square ha rappresentato inoltre la Svezia come Oscar al miglior film in lingua straniera nel 2018. Le location scelte per le riprese invece riguardano Stoccolma e Goteborg per quanto riguarda la Svezia e Berlino per la Germania. Scopriamo di seguito la trama, il cast e altri dettagli.

The Square – La trama

Christain è il curatore di un museo d’arte contemporanea a Stoccolma. La struttura ha assunto questa nuova veste in seguito all’abolizione della monarchia svedese. Il protagonista si ritroverà così a gestire lo spazio in previsione di una nuova installazione artistica che riguarda la fiducia e che si concentra su un unico oggetto di forma quadrata. Durante l’installazione, il perimetro luminoso diventa una sorta di santuario in cui esercitare e provare i sentimenti di fiducia e altruismo: chiunque si trovi al suo interno gode degli stessi doveri e diritti. Su consiglio di un assistente, Christian scrive una lettera per denunciare il furto di alcuni dei suoi averi, di cui è stato derubato in precedenza mentre soccorreva una donna bisognosa d’aiuto. La trama di The Square rivela che quest’azione del protagonista lo spingerà a vivere delle conseguenze caotiche.

The Squadre – Il cast completo

Al centro della scena troviamo il personaggio di Christian, interpretato dall’attore Claes Bang. Al suo fianco troviamo Elisabeth Moss nei panni di Anne e Dominic West in quelli di Julian. Il cast di The Square raccoglie inoltre artisti come Terry Notary (Oleg); Christopher Læssø (Michael); Annica Liljeblad (Sonja) e Elijandro Edouard (Pojken). Si segnala anche la presenza di Daniel Hallberg (agente); Martin Sooder (agente); John Nordling (Account Manager); Maja Godicke (Assistente Marketing); Nicki Dar (Nicki); Jonas Dahlbom (cuoco); Sofica Ciuraru (mendicante al 7-Eleven); Copos Pardaliam (mendicante al centro commerciale) e Mikael Olsson (artista).