Calciomercato Fiorentina – Continua il pressing su Torreira – Anche il Valencia su Pezzella – Tutti pazzi di Vlahovic

Il calciomercato Fiorentina in questo periodo ha in mente un solo obiettivo, quello di arrivare a Lucas Torreira, ma Commisso deve fare anche i conti con le richieste che arrivano per i suoi gioielli.

Continua il pressing su Torreira

Il nome che fa sognare Firenze, Commisso e Iachini per il centrocampo è sempre il solito, quello di Lucas Torreira. La Fiorentina vuole fare di tutto per portarlo in viola e sta pressando l’Arsenal, forte anche della voglia del calciatore di tornare in Italia. Si aspetta un’apertura da parte dei “Gunners” per intavolare una trattativa ufficiale.

Anche il Valencia su Pezzella

Dopo il Milan anche il Valencia si è lanciato sulle tracce di German Pezzella. Il difensore è stato messo al centro della rivoluzione valenciana, ma la Fiorentina ha chiesto così come al Milan una cifra che si aggira tra i 15 e i 20 milioni di euro, lontana dalle possibilità del club spagnolo. Si attende anche un passo ufficiale del Milan per l’argentino.

Tutti pazzi per Vlahovic

Non è il titolo di un film ma la pura realtà, tutti sono pazzi si Dusan Vlahovic. La prima società a chiedere il calciatore è stato il Verona, ma nelle ultime ore si è fatto avanti anche il Parma per averlo in prestito, mentre dalla Bundesliga il Lipsia avrebbe fatto pervenire un’offerta di acquisto per 23 milioni di euro rimandata subito al mittente dai viola che non vogliono assolutamente privarsi del proprio gioiello a titolo definitivo. Quindi le piste più accreditate al momento in caso di partenza sarebbero Verona o Parma.

Commisso abbassa le pretese per Chiesa

Federico Chiesa è più lontano dalla permanenza in viola. Il giocatore continua a voler cambiare aria con la Juventus che non ha mai mollato il colpo e che potrebbe presto tornare a farsi avanti dopo aver sistemato la questione panchina. La notizia è anche relativa alle pretese economiche di Commisso, pronto ad abbassarle e soprattutto ad accettare eventuali contropartite per assecondare il giocatore.