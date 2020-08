Calciomercato Juventus – Weston McKennie ha lasciato il ritiro dello Schalke 04 ed è in viaggio verso Torino per sostenere le visite mediche prima della firma del suo nuovo contratto con la Juventus. Il suo eventuale arrivo chiude le porte all’acquisto di Luis Jimenez, per un motivo particolare.

Calciomercato Juventus – McKennie in viaggio verso Torino, sfuma Jimenez

Weston McKennie si sta spostando in queste ore da Gelsenkirchen a Torino per effettuare le visite mediche per il suo trasferimento alla Juventus. La trattativa ieri in stato avanzato è stata di fatto chiusa e sono in corso di svolgimento le operazioni per il trasferimento del cartellino. Che sarà sulla base di un prestito oneroso da 3 milioni di Euro seguito da un’opzione di riscatto già fissata a 18 milioni di Euro. Arriva un altro centrocampista quindi agli ordini di Pirlo, dopo Arthur, che va a rinforzare il reparto che si considera maggiormente bisognoso di rinforzi.

L’ormai probabile acquisto di McKennie fa sfumare definitivamente l’acquisto di Luis Jimenez perché lo statunitenste, dopo Arthur, occuperà la seconda casella dedicata agli extracomunitari in rosa. Per questo motivo il messicano non sarà più acquistabile,perché non utilizzabile. Continuano quindi le trattative per gli altri attaccanti: per Milik si attende una potenziale apertura di Bernardeschi, anche se il Napoli potrebbe cambiare la richiesta in 30 milioni cash più il cartellino di Pellegrini. Anche per Dzeko continuano i colloqui con la Roma, anche se oggi si è saputo che la compagna del giocatore vorrebbe rimanere a Roma. Sul fronte delle uscite, è quasi pronta la cessione di Mattia Perin: anche se la Juventus vorrebbe inserirlo nella trattativa per Zapata, il portiere è in procinto di tornare al Genoa.