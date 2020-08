Calciomercato Lazio – Pretendente spagnola per Mayoral, la situazione sull’out sinistro

Non sembra sbloccarsi il calciomercato della Lazio, anche a causa dei numerosi impegni di Igli Tare che oggi si recherà in sede del ritiro. Le diverse trattative avviate, come quella per Muriqi sono in via di definizione ma mancano ancora alcuni dettagli.

Sirene spagnole per Mayoral

Come riportato da Marca, testata sportiva spagnola, il Valencia sarebbe fortemente interessato all’attaccante di proprietà del Real Madrid Borja Mayoral, da tempi nel mirino della Lazio con il quale c’è stato anche un pourparler. Secondo la testata iberica infatti il Valencia, dopo la cessione del centravanti Rodrigo al Leeds, è alla ricerca di un sostituto di valore e la trattativa sarebbe di fatto stata avviata, anche se visti i problemi economici e societari dei pipistrelli, il trasferimento sembra tutt’altro che facile.

In cerca di intesa per Fares

E’ sempre in piedi la trattativa per portare Mohamed Fares alla corte biancoceleste, dopo che il procuratore Mino Raiola ha di fatto trovato un’intesa con la Lazio con un quinquennale a 1,5 milioni a stagione, ma c’è ancora distanza sull’offerta vera e propria visto che la SPAL continua a chiedere 10 milioni di euro al fronte di 7 più una contropartita offerti dalla società capitolina. L’intenzione infatti è quella di rinnovare la fascia sinistra con l’acquisto dell’algerino, affiancandolo a Lukaku, che sembra oramai destinato alla permanenza, mentre Jony appare più lontano da Roma anche se è stato provato come centrocampista negli ultimi allenamenti.