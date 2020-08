Calciomercato Sampdoria – Il club blucerchiato procede con le proprie strategie di mercato. Dopo la cessione ufficiale di Linetty, si cerca la giusta sistemazione per gli altri esuberi. A Murillo è stato concesso un permesso per risolvere l’eventuale passaggio al Celta Vigo. Nel frattempo si è raggiunto un primo accordo per il rinnovo di Bonazzoli: prossimamente la firma.

Calciomercato Sampdoria – Murillo in permesso fino a Settembre. Bonazzoli verso il rinnovo

Jeison Murillo per adesso non tornerà agli ordini di Claudio Ranieri. Al difensore colombiano è stato concesso un permesso fino al 31 agosto che gli consentirà di provare a definire la propria cessione al Celta Vigo o ad un altro club della Liga interessato a lui. La Samp aspetta un’offerta intorno ai 15 milioni di euro per il suo cartellino. È una situazione complessa perché quasi nessuno fino a questo momento ha presentato un’offerta di questo tipo per lui. Il giocatore sarà lasciato libero fino al 1 Settembre, poi sarà nuovamente convocato dalla Sampdoria per tornare nel gruppo blucerchiato.

Sulla gestione della rosa della Sampdoria, c’è da registrare un primo accordo tra la dirigenza e l’entourage di Federico Bonazzoli per il rinnovo del suo contratto. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riferisce che la proposta del direttore sportivo Osti è di un prolungamento del 2025 con ingaggio a 1 milione di Euro l’anno con bonus in base alle reti segnate. L’accordo allontanerebbe le offerte di Inter, Fiorentina e Monaco, già rifiutate dal giocatore per la volontà di continuare il proprio percorso con la Samp. Il rinnovo di Bonazzoli renderebbe stabile la situazione almeno in attacco, reparto in cui Ranieri, con Quagliarella e Gabbiadini, dovrebbe essere a posto, consentendo alla dirigenza di concentrare gli sforzi altrove.