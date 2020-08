Calciomercato Torino – Cairo ritiene incedibile Belotti – Ufficiale Vojvoda – Si prova per Praet

Il calciomercato Torino oggi viene raccontato dal presidente Cairo, che ha parlato al quotidiano la Stampa facendo chiarezza sulle mosse societarie. Intanto è arrivata l’ufficialità dell’acquisto di Vojvoda.

Cairo ritiene Belotti incedibile, mentre apre alla cessione di Izzo

Umberto Cairo ha rilasciato un’intervista al quotidiano “La Stampa” dove ha chiarito molti punti riguardanti le mosse societarie. Di seguito riportiamo i passaggi salienti.

“Il mio Toro ripartirà da Belotti: mai pensato di vendere il club. Ci siamo mossi per tempo sul mercato, ora serve un play. Non rifarò l’errore di un anno fa: porte aperte per chi vuole andare via. L’obiettivo? Di certo non è la salvezza. Izzo? Vediamo, ha molte richieste. A dirla tutta diversi nostri giocatori sono richiesti: se partirà qualcuno sapremo come sostituirlo. Intanto stiamo lavorando per l’acquisto di un play davanti alla difesa. Con Mazzarri ci siamo lasciati da buoni amici, è un serio e valido professionista, anche se indicare come esempio, per furore agonistico, Chiellini, non è stata una splendida idea e lo dico da tifoso granata. Moreno Longo, in panchina, ha poi ottenuto l’obiettivo minimo: la salvezza. Ha fatto bene, è un grande motivatore, ma abbiamo deciso di voltare pagina. Non intendo ricadere nell’errore fatto giusto un anno fa, ovvero quell’idea, forse un po’ romantica, di tenere tutti. Eravamo reduci da un buon settimo posto, ci giocavamo la qualificazione all’Europa League e non ho dato seguito alle richieste di chi, come Nkoulou ad esempio, premeva in virtù di una vecchia promessa, non fatta però dal sottoscritto, di essere ceduto. Ho detto no e ho sbagliato: mai tenere un giocatore controvoglia. E mai più ricapiterà. E comunque Nkoulou è un grande professionista e lo ha dimostrato nel prosieguo del campionato. Il mio è un discorso generale”.

Ufficiale Vojvoda

Adesso è ufficiale. Mergim Vojvoda è un giocatore del Torino. Questo il comunicato ufficiale del club granata: “Il Torino Football Club è lieto di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo dallo Standard Liegi il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mergim Vojvoda. Il difensore ha firmato un contratto di quattro anni.

Mergim Vojvoda è nato a Llausha, in Kosovo, il 1° febbraio 1995. Cresciuto calcisticamente nelle giovanili dello Standard Liegi, ha debuttato nella massima serie belga con la maglia del Royal Excel Mouscron nella stagione 2016-2017. Dopo tre anni, durante i quali ha collezionato 103 presenze tra campionato e coppe – segnando anche due gol -, ha fatto ritorno allo Standard Liegi, dove ha giocato nell’ultima stagione.

Vojvoda vanta anche 22 presenze e una rete con la maglia della nazionale del Kosovo.

Tutto il Torino FC accoglie Vojvoda con un caloroso abbraccio: benvenuto a Torino, Sempre Forza Toro!”.

Si prova per Praet

Dennis Praet ha lavorato fruttuosamente insieme a Marco Giampaolo, per tre intense stagioni in blucerchiato, e al Toro l’idea di portarlo in squadra, come centrocampista universale, da utilizzare sia come mezzala sia come trequartista, persino sperimentandolo come vertice basso del rombo, non dispiace affatto. Naturale che il classe ’94, ventisei anni compiuti lo scorso 14 maggio, possa essere tentato dalla prospettiva di tornare a lavorare con il suo mentore al timone. C’è però da convincere il Leicester e battere un’agguerrita concorrenza.