Carlos Corona irriconoscibile | L’intervento di Nina Moric: ”Vergognati per ciò che dici…” | Video

Carlos Corona si mostra irriconoscibile sul web e accusa per le persone senza determinazione di essere senza attributi ma soprattutto di essere delle “checche”. A intervenire sulle sue affermazioni, è arrivata Nina Moric mostrandosi indignata ma e molto delusa, ecco le sue parole.

La showgirl infatti, non si aspettava che suo figlio cambiasse totalmente carattere lontano da lei, rimanendo scioccata dalle parole che, sul web sono state caricate con lui come protagonista. Carlos Corona da poco maggiorenne sembra avvicinarsi sempre di più al carattere testardo e senza freni sulla lingua di suo padre Fabrizio, pronto a cambiare totalmente vita proprio insieme a suo figlio. Quali sono state le parole di Nina nei confronti di Carlos?

Carlos Corona si mostra irriconoscibile

Una frase che in poche ore ha fatto il giro di tutto il web. Le parole di Carlos nei confronti del prossimo si sono infatti state molto pesanti ma soprattutto cattive. In usta storia Instagram negli ultimi giorni infatti, il figlio di Fabrizio Corona si è mostrato agguerrito esclamando senza nessun freno: “La determinazione è tutto bella vita, se non avete le p*** siete delle checche”.

Le affermazioni rilasciate da Carlos hanno così indignato tutto il web, rimanendo molto stupiti di vedere il figlio di Nina Moric completamente diverso da quello che sembrava essere negli anni passati. Carlos Corona si mostra irriconoscibile e a dargli contro ma soprattutto a scusarsi con tutti per conto suo è arrivata nella giornata di ieri la stessa Moric. Quali sono state le parole della showgirl in merito?

La modella contro suo figlio: “Che vergogna…”

Nina Moric si mostra sconvolta dalle parole dette da suo figlio e confessa di non riconoscere più quello che realmente è suo figlio e si lascia andare a un lungo sfogo senza precedenti. La modella ha così affermato: “”Se non avete le palle, siete delle checche”. Vergognati Carlos per ciò che dici. E siccome non trovo parole per l’imbarazzo e il disappunto che provo verso di te, prendo a muto le parole di nostro Signore e mi viene da dire “Padre, perdonalo, perché non sa quello che fa”. Chiedo scusa”.

La showgirl ha così terminato con una chiara frecciatina nei confronti di Fabrizio Corona: “Sono addolorata nel vedere mio figlio Carlos acquisire questi atteggiamenti, ma soprattutto un linguaggio che non è assolutamente in linea con quella che è stata l’educazione che mi sono premurata di dargli in questi anni. Mi manca il Carlos Maria che mi leggeva e argomentava i saggi di filosofia, mi manca il ragazzo che ho visto diventare uomo migliore di quello che potessi immaginare. Chiedo scusa io a quanti si sono sentiti giustamente offesi dalle sue parole, ma credetemi, non è lui. Carlos, da te ho imparato che nella vita la bontà, il perdono, la mitezza sono i veri dardi di luce per sconfiggere ogni male. Questa aggressività nei modi e nelle parole non ti appartengono. Torna a essere quello che eri. Un ragazzo meraviglioso.”