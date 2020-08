Elisabetta Gregoraci al GF Vip:” Ho voglia di mettermi in gioco…”

Vogliono tutti Elisabetta Gregoraci nei loro reality, questa volta ha deciso di accettare la proposta di Alfonso Signorini ed entrare nella casa più famosa. È ufficiale, la conduttrice ha voglia di mettersi in gioco per ritrovare un po’ di leggerezza dopo il periodo di lockdown, anche se stare lontana da suo figlio Nathan le risulta difficile.

Lo spirito con cui entra però è dei migliori, vuole farsi conoscere per come è davvero, e non esclude anche la possibilità d’innamorarsi, dopo aver sofferto per amore e aver vissuto una storia a detta di lei “ingombrante”.

Elisabetta Gregoraci al GF Vip:”Ho accettato per Alfonso Signorini…”

Intervistata dal settimanale Chi confessa di non essersi mai sentita pronta per questo genere di trasmissioni, anche a causa della morte della madre quando era poco più che adolescente, che l’ha portata a crescere più velocemente di qualunque altra ventenne. Forse non era semplicemente il momento, ma dopo il periodo di quarantena è maturata in lei l’esigenza di un po’ spensieratezza, vuole far scoprire al suo pubblico dei lati di lei che nessuno conosce.

Dopo i tanti no, accetta finalmente di entrare nel Grande Fratello Vip ed il motivo principale è proprio il conduttore Alfonso Signorini: ”Quest’anno ho accettato principalmente per un motivo, che è Alfonso Signorini. Il suo GF Vip non è solo un reality, ma è un grande varietà dove i concorrenti si possono mettere a nudo senza temere. E io voglio che la gente mi conosca per quello che sono”.

Ne vedremo delle belle visto il carattere riservato, ma anche senza peli sulla lingua della Gregoraci: ”Nella vita di tutti i giorni sono una che dice quello che pensa, quindi ho paura di esagerare anche perché mi hanno detto che a un certo punto non ti accorgi più delle telecamere e parli come se fossi a casa tua. E io, quando parlo a casa mia, sono un fiume in piena, e questo mi fa paura. Speriamo bene”.

“Di Pupo ho un bellissimo ricordo…”

Non teme nessuno la Grecoraci, nemmeno i due opinionisti che sanno il fatto loro: “Di Pupo ho un bellissimo ricordo perché abbiamo lavorato insieme, Antonella so che è un po’ frizzantina, speriamo siano clementi. In ogni caso fanno il loro lavoro. Diranno quello che pensano e io sono una che incassa e risponde”.

Elisabetta Gregoraci si mostra così pronta ad affrontare il GF Vip e confessa di entrarsi da single, non escludendo la possibilità di innamorarsi: “Per certi versi non sarebbe il massimo, ma sarebbe sciocco escluderlo perché significherebbe togliere alla vita la possibilità di sorprenderti”.