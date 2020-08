F1 News | Gli orari del Gran Premio del Belgio

La Formula 1 torna dopo una settimana di pausa con il Gp del Belgio 2020, una delle gare più belle e classiche del Mondiale. Sul circuito di Spa-Francorchampsda venerdì il Circus torna a scaldare paddock e pista per la prima giornata di prove libere, come di consueto. Ovviamente dopo le qualifiche del sabato, toccherà alla gara alle ore 15 di domenica 30 agosto, uno dei Gp più imprevedibili dell’intero calendario grazie ai suoi passaggi iconici, come la sequenza Eau Rouge-Radillon, Pouhon e Blanchimont.

Le due W11 rimangono le strafavorite per la prima fila con Hamilton e Bottasintenzionati a non cedere nemmeno un millesimo a Verstappen, l’unico che fino ad ora è riuscito ad impensierire e a strappare una vittoria alle due Mercedes nel Gp 70° Anniversario. Purtroppo difficilmente il Cavallino riuscirà a ripetere la strepitosa prima vittoria di Leclerc in Ferrari dello scorso anno. In ogni caso siamo sempre pronti a lasciarci stupire, se mai la Dea Bendata vorrà farlo.

Il Gran Premio del Belgio di Formula 1 sarà trasmesso in diretta da Sky Sport F1 e da TV8 in differita con qualifiche e gara.

Venerdì 28 agosto

Ore 11:00-12:30: Prove Libere 1in diretta su Sky Sport F1

Ore15:00-16:30: Prove Libere 2 in diretta su Sky Sport F1

Sabato 29 agosto

Ore 12:00-13:00: Prove Libere 3 in diretta su Sky Sport F1

Ore 15:00-16:00: Qualifiche in diretta su Sky Sport F1

Ore 17:00: Qualifiche in differita su TV8

Domenica 30 agosto

Ore 15.10: Gran Premio del Belgio in diretta su Sky Sport F1

Ore 16:30: Gran Premio del Belgio in differita su TV8