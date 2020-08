F1 News | Wolff: “In Belgio non vinciamo dal 2017, è ora di tornare sul gradino più alto del podio”

Difficile immaginarlo, dopo sei anni di trionfi ed un settimo in corso, ma talvolta anche la Mercedes ha sete di rivincita. Sono poche le piste nelle quali, durante questi anni di Formula 1 ibrida, la scuderia di Brackley ha vissuto più gare complicate in stagioni consecutivi. Durante le prime annate di dominio una pista ‘debole’ per la casa di Stoccarda era considerata Singapore. Adesso, numeri alla mano, un discorso simile si potrebbe fare per Spa-Francorchamps. Negli ultimi due anni infatti lo spettacolare tracciato belga ha sempre visto vincere una Ferrari, nel 2018 con Sebastian Vettel e nel 2019 con Charles Leclerc. Due gare, queste, che fecero da ulteriore combustibile per i sospetti della scuderia tedesca nei confronti della power unit di Maranello.

Quest’anno però il motore è uno dei tanti punti forti della W11 e Hamilton e Bottas giungono in Belgio da favoriti. L’intenzione di Toto Wolff è quella di interrompere la striscia di vittorie del Cavallino sui saliscendi delle Ardenne: “A Spa non vinciamo dal 2017, quindi abbiamo delle questioni in sospeso – ha sottolineato il team principal Mercedes – è una pista iconica ed una delle preferite dai tifosi, ma trovare il giusto set-up può essere difficile a causa della varietà di caratteristiche da cui è composta. Inoltre nelle Ardenne è anche prevista pioggia, il che non renderà il lavoro più facile. Dopo aver faticato a Silverstone, abbiamo analizzato i nostri problemi e abbiamo cercato di arrivare alle giuste conclusioni nel giro di pochi giorni. Vincere in Spagna è stata una grande ricompensa per tutto il lavoro intelligente fatto nei giorni prima e mi rende molto orgoglioso vedere come questa squadra continui ad alzare il livello” ha ribadito Wolff.

Il numero uno del muretto grigio-nero ha poi commentato anche le ultime vicende ‘politiche’ del Circus, su tutte la firma del Patto della Concordia. “La settimana scorsa con le altre nove squadre abbiamo accettato il nuovo Patto. Abbiamo sempre detto che volevamo rimanere in F1, quindi l’accordo non è stato così sorprendente. Siamo però felici di aver concluso positivamente i negoziati. Siamo impegnati in questo sport e attendiamo con ansia i prossimi anni che avranno la più grande transizione che la F1 abbia mai visto. Questo premierà le squadre sveglie e di mentalità aperta che possono adattarsi con successo alle esigenze dell nuove regole” ha spiegato il manager austriaco.