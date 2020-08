F1 Passion | Weber colpito da ictus a luglio: è in fase di riabilitazione

È stato fino al 2010 il braccio destro di Michael Schumacher, il suo uomo-ombra. Dopo l’incidente dell’ex ferrarista, ha tentato di tenersi aggiornato sulle sue condizioni, senza riuscirci. Ma Willy Weber nell’ultimo mese ha avuto i suoi gravi problemi di salute: secondo quanto riporta il tabloid tedesco Bild, il 78enne nel mese di luglio è stato colpito da un ictus e ha passato nove giorni in ospedale a Stoccarda. Ha seguito, e sta seguendo ancora, un percorso di riabilitazione che possa riportarlo alla vita di prima.

“Soffro ancora un po’ con la parola“, ha confermato Weber, che ora è tornato a casa e vuole riprendersi completamente. Il tedesco, secondo il quotidiano spagnolo As, avrebbe confessato altri particolari: “Mi sono svegliato di notte e volevo bere un bicchiere d’acqua, ma la mia mano non rispondeva. Pensavo fosse perché mi ero allenato troppo in palestra e mi ero addormentato di nuovo. Ma la mattina dopo non potevo più parlare e mia moglie ha chiamato il medico di emergenza. In clinica mi è stato diagnosticato un ictus. Soffro ancora un po’ nella parte linguistica, ma posso parlare di nuovo, mangiare da solo e camminare di nuovo. Prego ogni giorno che continui così. Non mi lascerò sconfiggere“.