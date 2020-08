Film Stasera in Tv – The Butler – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film The Butler. Produzione statunitense del 2013 per la regia di Lee Daniels con Forest Whitaker, Oprah Winfrey, David Oyelowo, Elijah Kelley, Yaya Alafia, Mariah Carey, John Cusack, Jane Fonda, Cuba Gooding jr. nei ruoli principali. La pellicola è l’adattamento cinematografico dell’articolo di giornale A Butler Well Served by This Election[1], scritto dal giornalista Wil Haygood e pubblicato sul The Washington Post, che narra la vicenda di Eugene Allen, maggiordomo della Casa Bianca per più di trent’anni. Nel film il nome del protagonista è stato modificato in Cecil Gaines.

The Butler – Trama

Mentre aspetta di incontrare Barack Obama nella sala di attesa della Casa Bianca, il maggiordomo afroamericano Cecil Gaines ripercorre la sua vita. Da quando, a soli sette anni, nel 1926 lavora in una piantagione di cotone della Georgia, dove i neri come lui vengono sfruttati dalle ricche famiglie bianche, a quando, dopo l’uccisione del padre, viene preso a servizio in casa. Alcuni anni dopo Cecil fugge in città e inizia a lavorare in un hotel di lusso, con la speranza di potersi costruire un futuro. Nel frattempo conosce e sposa Gloria, con la quale ha due figli. Prestando servizio in albergo, Cecil impara come comportarsi con i bianchi e, in seguito alla raccomandazione di un politico, ottiene, nel 1957, il posto di maggiordomo alla Casa Bianca, sotto la presidenza di Eisenhower. Servirà onorevolmente altri sei presidenti – Kennedy, Johnson, Nixon, Ford, Carter e Reagan – prima di assistere all’insediamento di Obama insieme al figlio Louis che, dopo un trascorso nel movimento dei diritti degli afroamericani, è diventato deputato al Congresso.

The Butler – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: The Butler

Genere: Drammatico

Durata: 2h 15m

Anno: 2013

Paese: USA

Regia: Lee Daniels

Cast: Forest Whitaker, Oprah Winfrey, David Oyelowo, Elijah Kelley, Yaya Alafia, Mariah Carey, John Cusack, Jane Fonda, Cuba Gooding jr.

The Butler – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso sul canale Rete 4, (canale 4 del digitale terrestre, anche 504 in HD) alle ore 21.27 di oggi, giovedì 27 Agosto 2020. La programmazione di Rete 4 lo prevede al termine di Stasera Italia News, trasmissione di approfondimento sulle principali notizie nazionali.