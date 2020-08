Gary Medel – Ruolo, Carriera, Statistiche

Gary Medel è il classico calciatore da non tenere in considerazione per il Fantacalcio, perchè la sua “garra” lo espone a tantissimi cartellini e nonostante sia un ottimo rubapalloni difficilmente in una stagione raggiunge il 7 in pagella.

Gary Medel: Ruolo

Si distingue per lo stile di gioco prettamente fisico, con cui sopperisce alle doti tecniche non eccelse. Le sue qualità principali sono la corsa e l’abilità nel recuperare palloni, viene utilizzato principalmente come mediano di rottura o incontrista, ma è stato occasionalmente schierato anche da difensore centrale malgrado la statura relativamente ridotta per il ruolo.

Gary Medel: Carriera

Gary Medel è nato a Santiago del Cile il 3 agosto 1987 e ha cominciato a prendere confidenza con il calcio nelle giovanili dell’Università Catolica, squadra con la quale ha esordito tra i professionisti nel 2008.

Il 20 luglio 2009, viene acquistato in prestito dal Boca Juniors, per 300 mila dollari con un ulteriori 2,5 milioni per l’acquisto definitivo, nell’ambito di uno scambio con Damián Díaz.

Il 28 gennaio 2011 approda in Europa passando al Siviglia, per 3 milioni di euro, firmando un contratto di quattro anni e mezzo. Nell’estate 2013 viene ceduto al Cardiff City, per 11 milioni di sterline, diventando l’acquisto più oneroso di sempre del club.

L’anno successivo fa il suo arrivo in Italia con la maglia dell’Inter. Dopo tre anni e più di 100 presenze con la maglia nerazzurra, il 12 agosto 2017 passa al Beşiktaş. Il 29 agosto 2019, viene ufficializzato il trasferimento a titolo definitivo del centrocampista cileno al Bologna.

Gary Medel: Statistiche

Medel nella sua lunga carriera ha totalizzato fino ad ora tra i professionisti 462 presenze segnando 27 gol, mentre con la maglia del Cile è il secondo calciatore più presente della storia con 126 partite giocate condite da 7 reti.

Nel suo palmeres ci sono 2 Coppa America.