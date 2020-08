Instabili come il meteo: quali sono i segni con questa caratteristica

Parliamo di instabilità emotiva non patologica, ovviamente. Ovvero della tendenza ai bruschi e improvvisi cambi di rotta nella gestione delle emozioni e dei sentimenti. Oppure nei famigerati alti e bassi che non portano mai, in genere, a sviluppi positivi.

Una tendenza che sembrano avere in comune molti segni, non per cattiveria o altro, ma perché, semplicemente, nel loro animo si affastellano una moltitudine di impressioni, paure, timori, talvolta anche irrazionali, come quello di perdere la propria libertà.

Accade così che talvolta, in una coppia si creino delle dinamiche particolari per cui, ad un tratto e senza alcun preavviso, uno dei due decida di troncare la relazione asserendo di non riuscire più a dare nulla, a trasmettere qualcosa. Magari è anche convinto di aver dato dei segnali di preavviso, che evidentemente non erano così chiari, visto che l’altro non li ha recepiti. Vediamo quali sono i segni con questa caratteristica.

1)Gemelli

Sono tanto paurosi quanto instabili. Hanno sempre l’ansia di perdere qualcosa, per cui un giorno hanno grandi slanci di amore e sentimento verso l’altro, un giorno – magari dopo una chiacchierata con un amico – ripiegano su loro stessi e lamentano di sentirsi troppo presi con un cappio al collo. Atteggiamenti che non mancano di suscitare un grande senso di inquietudine e turbamento nell’altro, che fa fatica a capire questi cambi di rotta.

2)Ariete

Puntualmente se ne esco con un “sai, io… “, preludio della fine di una relazione. Sì, perché l’ariete si stanca presto, ha continuamente bisogno di stimoli e sollecitazioni, non comprendendo che anche l’altro ha le sue esigenze e ha bisogno di starsene tranquillo, in certi periodi, senza bisogno di stare sempre su una corda. E quando volta le spalle non torna più indietro, non comprendendo di aver inflitto, magari, al malcapitato che fin lì ha condiviso con lui la sua quotidianità, un colpo molto duro dall’oggi al domani.

3)Leone

I cambi di rotta fanno decisamente per lui, improvvisi e senza scampo. Se decide di troncare una relazione lo fa nel giro di un giorno perché nel suo cuore si è fatta strada l’idea che ci sia qualcosa che non va. Anziché parlarne e cercare di risolvere, in maniera brusca chiude la porta e l’altro si deve adeguare alla sua decisione. Un modo di fare poco equilibrato e con conseguenze pesanti sul partner, che si ritrova a dover subire i suoi cambiamenti di umore e pensiero senza poter fare nulla. Anche questa è instabilità e destabilizza enormemente chi ha a che fare con il segno.

4)Toro

Il segno, in genere, è una garanzia di fedeltà assoluta e di matrimonio duraturo. Su questo non ci sono dubbi. Tuttavia, prima di arrivare alla stabilità di coppia ci mette veramente tanto. E ci sono tanti momenti di instabilità emotiva, durante i quali si volta e chiude la porta, poi torna indietro, poi esce nuovamente. Un continuo tira e molla – che deriva dalla sua incapacità di capire cosa sente dentro e dal suo timore di non essere all’altezza – che causa una grande sofferenza e una grande confusione anche al partner, che non sa mai cosa aspettarsi.

5)Capricorno

Il capricorno non offre alcuna garanzia da nessun punto di vista. Sembra un segno molto stabile ma è tutto il contrario. Ci sono dei momenti in cui è dolcissimo e tenerissimo, per poi, un minuto dopo, rimproverare al partner qualche sua mancanza. Il capricorno è noto per il suo essere molto freddo, una caratteristica dietro cui nasconde una grande paura d’amare. E, talvolta, per evitare di rimanere intrappolato nei sentimenti, fa di tutto per sabotare la sua relazione. Un atteggiamento che porta la coppia ad essere instabile e il partner a essere confuso.