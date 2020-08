Milan News – Calciomercato: nonostante la smentita di Mino Raiola, che ha pubblicato sui social un’immagine definendo Fake News le notizie sull’accordo raggiunto tra il Milan e Ibrahimovic per il nuovo contratto, il rinnovo di Ibrahimovic è ormai solo questione di tempo. Proseguono nel frattempo le trattative per gli altri giocatori: l’inserimento per Tonali potrebbe cambiare alcune strategie a centrocampo.

Milan News – Calciomercato: Manca poco per Ibra. Contatti per Tonali

L’annuncio del rinnovo di Zlatan Ibrahimovic arriverà. Tempi tecnici, con gli incartamenti in mano ai legali, impediscono ancora l’ufficialità. Che arriverà a breve. Poco fa l’attaccante svedese ha pubblicato un post sul proprio profilo Instagram ufficiale in cui, all’interno di una sauna dai colori rossoneri, si rilassa. Il tutto accompagnato dalla frase: “La calma prima della tempesta”. Una frase che annuncia il suo imminente ritorno in campo, con colori inconfondibili. Ibrahimovic guadagnerà tra i 6 e i 7 milioni di euro per un anno, ormai non è un mistero: la cifra finale dipenderà dalla quantità di bonus inseriti.

Visualizza questo post su Instagram The Calm before the Storm Un post condiviso da Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic) in data: 27 Ago 2020 alle ore 5:37 PDT

E se l’attacco sarà sistemato con il rinnovo di Ibrahimovic, discorso diverso invece per il centrocampo. Il Milan sta cercando di inserirsi in queste ore nella corsa a Sandro Tonali, centrocampista del Brescia che sembrava destinato ad andare all’Inter. Il club nerazzurro, bloccato dalla questione Conte – che si è risolta con la permanenza del tecnico – si è fermato. Il Milan potrebbe approfittarne: i contatti col Brescia ci sono e non si fermano. L’arrivo di Tonali non escluderebbe quello di Bakayoko: per il franco-ivoriano la trattativa è ferma alla formula del prestito oneroso con diritto di riscatto, si stanno decidendo le cifre. A cambiare potrebbero essere l’incedibilità di Krunic, nel mirino di Torino e Sampdoria, e il futuro di Pobega, al momento trattenuto in rosa dopo il rinnovo.