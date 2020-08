Oroscopo Branko – domani venerdì 28 agosto 2020 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l‘oroscopo di Branko per domani venerdì 28 agosto 2020. Siamo a venerdì. Il weekend è sempre più vicino, ma intanto vediamo come andrà la giornata per il Leone, la Vergine, la Bilancia e lo Scorpione. Curioso di scoprirlo? Leggi il seguente oroscopo di Branko per domani, rivolto ai 4 segni centrali dello zodiaco, liberamente tratto dal suo libro Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani venerdì 28 agosto 2020: Leone

Come preannuncia l’oroscopo di Branko domani l’amore per si trasformerà in una partita a scacchi! Da bravo giocatore, rifletti molto bene e metti a punto una valida strategia di gioco prima di fare la tua mossa.

Previsioni Branko domani venerdì 28 agosto 2020: Vergine

Domani avrai il Sole, Mercurio, Saturno e Giove schierati dalla tua parte: avrai fortuna al gioco! Sfrutta questa giornata per fare qualcosa di importante, per dedicarti a nuovi progetti.

Oroscopo domani venerdì 28 agosto 2020: Bilancia

Come ti raccomanda di fare l’oroscopo di Branko domani dovresti badare alla salute. Anche se il Sole ti regale vitalità, in questa giornata ci sarà un cambio di Luna critico: servirà molta prudenza!

Oroscopo domani venerdì 28 agosto 2020: Scorpione

Secondo l’oroscopo di Branko domani sarà una giornata in cui potrai recuperare energia. L’ideale sarebbe organizzare una gita fuori porta con amici e il partner, staccare la spina e concederti un po’ di svago e relax.