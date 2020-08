Oroscopo internazionale Rob Brezsny – settimana dal 28 agosto al 3 settembre 2020 – Previsioni per tutti i segni

Ecco, puntuale come ogni giovedì, l’oroscopo internazionale di Rob Brezsny per la settimana che va dal 28 agosto al 3 settembre 2020. Quali preziosi consigli riserverà il famoso astrologo statunitense ai segni zodiacali per la prossima settimana? Se vuoi scoprirlo, leggi le seguenti previsioni astrologiche, liberamente tratte dall’oroscopo di Rob Brezsny per la settimana, pubblicato sul sito Internazionale.it.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Rob Brezsny la prossima settimana dovresti impegnarti a diventare più generoso con gli altri, più compassionevole e disponibile. I tuoi cari hanno bisogno del tuo aiuto e tu sarai in grado di dare loro una mano preziosa!

Toro

Nei prossimi giorni dovresti concederti il diritto di giocare liberamente, dovresti lasciarti andare, divertirti, crogiolarti nella tua fantasia! Da quanto tempo non ti permetti un po’ di leggerezza?

Gemelli

Nei prossimi giorni dovresti provare a sperimentare nuovi aspetti della sessualità. Potresti mettere da parte la tua identità sessuale e aprirti a qualcosa di nuovo, qualcosa che non avresti mai osato nemmeno pensare. Un’esperienza del genere saprebbe regalarti enorme elasticità e saggezza!

Cancro

La prossima settimana sentirai la voglia di lasciarti andare. Metterai da parte il tuo senso del dovere e le responsabilità e vorrai vivere in maniera più leggera. Cerca solo di essere spensierato e non sconsiderato!

Leone

Come suggerisce l’oroscopo di Rob Brezsny la prossima settimana converrebbe essere il più precisi e stringati possibili. La semplicità sarà da preferire alle situazioni e alle scelte più complesse e intricate.

Vergine

È tempo di mostrare nuova sicurezza e fiducia in te stesso. Adesso sei pronto per mettere in pratica le competenze che hai costruito con il duro lavoro, la disciplina e i sacrifici dei mesi passati.

Bilancia

Nei giorni scorsi ti sei comportato bene, sei stato onesto e con buone intenzioni. Hai cercato la strada più giusta e corretta. Se nemmeno questo comportamento è bastato a far trionfare la giustizia, allora varrà la seguente dichiarazione di Virgilio: “Se non posso piegare gli Dei, smuoverò l’Acheronte”.

Scorpione

Ti aspetta un periodo di duro lavoro e dovresti affrontarlo in maniera sobria e seria, senza leggerezze e distrazioni di ogni sorta. Sorridere ti distrarrebbe troppo dallo sforzo che dovrai compiere. A meno che tu non abbia davvero capito che la risata ti fa diventare più intelligente e creativo… In quel caso, e solo in quel caso, dimentica il consiglio precedente!

Sagittario

Secondo l’oroscopo di Rob Brezsny la prossima settimana dovresti cercare delle persone, dei maestri, nuovi punti di riferimento adatti a spronarti, a farti crescere spiritualmente, emotivamente e materialmente.

Capricorno

Durante i prossimi giorni dovresti fare come Cristoforo Colombo e cercare supporto e finanziamenti lontano, da alleati che non avresti mai preso in considerazione. Potresti arrivare molto più in là!

Acquario

La prossima settimana dovresti fare in maniera di vivere situazioni, senza schivare le complicazioni, tutto quello che non ti piace. Certe volte proprio in mezzo al fango si trovano gli zaffiri!

Pesci

Il suggerimento di Rob Brezsny è di scoprire cosa desideri e poi chiederlo direttamente, fare in maniera di ottenerlo senza timore. Questo comportamento sarà incredibilmente salutare per te e per chi ti sta accanto.