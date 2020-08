Oroscopo Paolo Fox – domani venerdì 28 agosto 2020 – Previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani venerdì 28 agosto 2020. Siamo già a venerdì! Agosto è agli sgoccioli. Quali cambiamenti riserveranno queste ultime giornate del mese? Venerdì piuttosto faticoso per l’Ariete, il Toro invece recupererà energia. I Gemelli saranno un po’ più sereni, mentre il Cancro potrebbe ritrovarsi nel caos in amore. Per approfondire, leggi il seguente oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolto a questi segni.

Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 28 agosto 2020: Ariete

Come spiega l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà una giornata piuttosto stancante. Se hai avuto delle tensioni in amore, se sul lavoro hai dovuto affrontare delle difficoltà, in questa giornata potresti innervosirti ancora. Gli Ariete che hanno grandi responsabilità è probabile che tra domani e sabato dovranno giudicare e difendesi da qualcuno.

Previsioni Paolo Fox domani venerdì 28 agosto 2020: Toro

Domani e venerdì ti daranno una bella energia: se devi chiarire in amore o parlare con qualcuno di importante, fallo nelle prossime 48 ore. Domenica, invece, potrebbe nascere qualche dubbio in amore. Dovresti fare attenzione alle crisi nascoste. Bisognerebbe parlare onestamente con il partner. Se manca la sincerità in un rapporto, settembre sarà un mese insidioso, che porterà alla luce molte verità scomode!

Oroscopo domani venerdì 28 agosto 2020: Gemelli

Come raccomanda di fare l’oroscopo di Paolo Fox domani dovrai fare attenzione alle finanze, perché da un po’ di tempo sei sotto pressione. Nelle prossime ore ritroverai maggiore serenità nel fare le tue scelte. Domenica, inoltre, la Luna sarà a favore, e permetterà anche un riavvicinamento in amore. Le difficoltà più evidenti saranno con Ariete e Bilancia.

Oroscopo domani venerdì 28 agosto 2020: Cancro

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà una giornata interessante per farti valere, per farti le tue ragioni. In amore qualcuno potrebbe aver creato un po’ di caos, perché ha ritenuto giusto una situazione, salvo poi pensare l’esatto contrario il giorno seguente! Questo succede perché sei governato dalla Luna, cambi umore facilmente, sei un po’ lunatico nelle tue decisioni.