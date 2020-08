Oroscopo Paolo Fox – domani venerdì 28 agosto 2020 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani venerdì 28 agosto 2020. Siamo già a venerdì! Anche questa settimana lavorativa sta per finire: quali ultime sorprese riserverà ai segni zodiacali? Il Leone dovrà fare attenzione alle finanze, la Vergine avrà 48 ore molto promettenti. La Bilancia sarà piuttosto fuori fase, mentre per lo Scorpione ci sarà un bel recupero. Se vuoi saperne di più, leggi il seguente oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolto a questi segni.

Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 28 agosto 2020: Leone

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox domani potresti ritrovarti a pensare più seriamente alle tue finanze. Stai per entrare in un periodo valido, ma non facilissimo da questo punto di vista. Ti converrà volare basso, limitare le spese. A settembre, con Venere nel segno, l’amore potrebbe tornare in primo piano.

Previsioni Paolo Fox domani venerdì 28 agosto 2020: Vergine

Domani e sabato saranno due giornate molto interessanti. Il Sole e Mercurio sono nel tuo segno, Giove e Saturno sono in aspetto favorevole: sarà molto difficile per te rimanere fermo, senza progetti da portare avanti, a meno che tu non stia affrontando qualche blocco personale o emotivo. Se fosse così, potrebbe perfino rivelarsi un bene, perché potresti incontrare qualcuno di speciale, disposto a sostenerti.

Oroscopo domani venerdì 28 agosto 2020: Bilancia

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani e sabato sarai piuttosto fuori fase. Chi sta frequentando un Ariete o un Cancro dovrà fare particolare attenzione: potresti sentirti non ricambiato oppure provi un malessere che non sai ben definire. Negli ultimi giorni potresti sentirti un po’ troppo solo o forse sei solo più esigente. Cerca di curare di più la forma fisica!

Oroscopo domani venerdì 28 agosto 2020: Scorpione

In base all’oroscopo di Paolo Fox domani e sabato avrai modo di recuperare bene. Se stai pensando di iniziare nuovi progetti, dovresti usare molta cautela. Il 2021 sarà un anno di grandi tagli! In amore cerca di essere prudente e non provocare troppe tensioni.