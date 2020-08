Ricetta Meringhe alla francese: ingredienti, preparazione e consigli

Oggi vediamo insieme la preparazione della ricetta delle Meringhe francesi, belle e morbide come nuvole tra i dolci al cucchiaio più buoni della tradizione. Accompagnano una cioccolata calda golosa oppure un té tra amiche, durante il freddo inverno.

Meringhe alla francese – Ingredienti

Gli ingredienti sono da intendersi per 45 pezzi.

Albumi 100 grammi – 3 uova a temperatura ambiente

Zucchero a velo 220 grammi

Succo di limone a piacere

Meringhe alla francese – Preparazione

Per la preparazione delle vostre Meringhe francesi la prima cosa da fare è prendere le uova fresche e a temperatura ambiente. Ora separate i tuorli dagli albumi delicatamente e versateli all’interno della tazza della planetaria. Perchè gli albumi montino al meglio fate attenzione che nessun residuo di tuorlo sia presente, altrimenti il procedimento non avverrà nella maniera corretta. Una volta fatto questo azionate le fruste della planetaria a velocità media, versando piano piano metà dello zucchero aggiungendo anche qualche goccia di limone.

A questo punto gli albumi dovranno essere montati a neve molto ferma ed è necessario fare questo controllo: verificare che il composto ottenuto sia lucido e spumoso. Ora aggiungete il rimanente dello zucchero a velo e mescolate con l’ausilio di una spatola, delicatamente dal basso verso l’alto senza rischiare di smontare gli albumi.

Prendete il composto che è stato ottenuto e mettetelo dentro una sac à poche, con bocchetta dentellata. Formate adesso dei ciuffi di 3 cm distanziati tra loro su una teglia precedentemente rivestita da carta da forno.

Una volta che avete realizzato i vostri ciuffetti, mettete la teglia in forno e fate cuocere per 2 ore a 75° fino a quando non sarà sopraggiunta l’asciugatura completa. A seguito di questo tempo di cottura, dovreste notare questo particolare. Spegnete il forno, estraete il vassoio e lasciateli raffreddare completamente prima di staccarli. Le vostre meringhe sono pronte e potete gustarle come desiderate!

Se invece di avere delle Meringhe bianche le desiderate colorate, basterà dividere l’impasto a seconda di quanti colori desiderate realizzare. A questo punto mettete al suo interno il colorante alimentare – meglio se il polvere e con delle note pastello del rosa e dell’azzurro.

Meringhe alla francese – Consigli

Per questo tipo di ricetta i tuorli non servono, ma potete metterli da parte e preparare una crema pasticcera di accompagnamento. La sua conservazione è notevole, con un appunto importante sul fatto che non prendano alcuna umidità che protrebbe stravolgere gusto e consistenza: per evitarlo metteli dentro una scatola di latta, in luogo fresco e asciutto.