Ricetta Pomodori ripieni di riso: ingredienti, preparazione e consigli

Oggi vediamo insieme la ricetta per i pomodori ripieni di riso, un piatto unico prettamente estivo che si può però gustare anche in inverno. Tantissimi i modi per prepararli ma sempre con gli ingredienti della tradizione italiana.

Pomodori ripieni di riso – Ingredienti

Gli ingrendienti sono da intendersi per 6 persone.

Riso vialone nano 250 grammi

Pomodori ramati 12

Scamorza 100 grammi

Grana Padano DOP 40 grammi

Pecorino 40 grammi

Aglio 1 spicchio

Basilico a piacere

Prezzemolo a piacere

Sale fino a piacere

Pepe nero a piacere

Olio extravergine di oliva 10 grammi

Pomodori ripieni di riso – Preparazione

Per procedere alla preparazione di ottimi pomodori ripieni di riso, dovrete come prima cosa lavare i pomodori, tagliando la calotta che dovrà essere lasciata da parte e non gettata. Prendete un coltellino e incidete la parte interna del pomodoro per scavare la polpa togliendola con un cucchiano: mettetela dentro una ciotola. Ora prendete la polpa e mettela nel mixer, frullandola sino ad ottenerne il succo.

Ora prendete i pomodori e metteteli su una gratella. Salateli e rovesciateli al fine che perdano tutto il liquido naturale di vegetazione. A questo punto è necessario occuparsi del sugo, prendendo un tegame dove verrà scaldato dell’olio extravergine di oliva insieme all’aglio. Una volta che l’aglio sarà insaporito potete eliminare lo spicchio di aglio e versare direttamente la polpa precedentemente preparata. Ora cuocete per 20 minuti a fuoco medio sino a quando il liquido non si sarà ristretto.

Dall’altra parte procedete con la cottura del riso in acqua bollente. Nel momento in cui la polpa ha raggiunto la sua cottura, potrete aggiungere sale e pepe. Adesso tritate il prezzemolo e il basilico, dopo essere stati lavati e asciugati.

Ora spegnete il fuoco dove sta cuocendo la polpa e aggiungete le erbette: il sugheto ottenuto versatelo all’interno di una ciotola dove verrà aggiunto il riso cotto insaporendo il tutto con Grana Padano Dop e il Pecorino grattuggiati.

Mescolate energicamente e tenete da parte il ripieno. A questo punto prendete la scamorza e riducetela in cubetti facendo i pomodori con due o tre cucchiai di riso: aggiungete ora 3 cubetti di scamorza e arrivate sino al bordo con il riso.

Una volta che avrete svolto il procedimento con tutti i pomodori, prendete le calotte e metteli su una teglia cucinandoli insieme ai pomodori farciti all’interno del forno per 50 minuti a 180°. Una volta che il piatto è pronto, il riso sarà ben dorato e dovranno essere aggiunte le calottine.

Pomodori ripieni di riso – Consigli

In caso di avanzi, i pomodori ripieni di riso potranno essere conservati in frigorifero per 2 giorni al massimo.