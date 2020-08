Ricetta Souffle al cioccolato: ingredienti, preparazione e consigli

Oggi vediamo insieme la preparazione del Souffle al cioccolato, un dolce cremoso da gustare a merenda oppure per un fine pasto elegante. Non è una ricetta difficile e si può prepare in poco tempo anche in caso di ospiti inattesi.

Souffle al cioccolato – Ingredienti

Gli ingredienti sono da intendersi per 4 persone.

Cioccolato fondente 140 grammi

Latte intero 150 grammi

Amido di Mais 10 grammi

Albumi 140 grammi

Tuorli 2

Zucchero a velo 40 grammi

Zucchero a piacere per gli stampini

Souffle al cioccolato – Preparazione

Per la preparazione del vostro Souffle al cioccolato, la prima cosa che dovete fare è scaldare il latte all’interno di un pentolino. Una volta raggiunto il bollore, spegnete il fuoco e aggiungete il cioccolato che avrete tagliato in scaglie ancora prima di iniziare il procedimento.

Ora prendete una frusta e mescolate energicamente, per far sciogliere bene tutto il cioccolato ma con una attenzione particolare nel non formare dei grumi. Adesso prendete i tuorli e aggiungeteli, continuando a mescolare energicamente sino a quando avrete ottenuto un composto liscio, privo di grumi e da far raffreddare a temperatura ambiente.

Gli albumi ora dovranno essere montati a neve con lo zucchero a velo. Una vota svolto questo procedimento, metteteli insieme al composto freddo con l’ausilio di una spatola dal basso verso l’alto al fine che gli albumi montati a neve non si rovinino. Prendete gli stampi e cospargeteli di zucchero semolato.

Prendete la carta da forno e preparate delle strisce di crica 8 centimetri, con lunghezza pari alla circonferenza degli stampi da souffle. Le strisce dovranno essere posizionate all’esterno e fermate con dello spago. Dopo questo procedimento molto importante i vostri souffle sono pronti per essere messi in forno per 12 minuti ad una temperatura di 200°.

Una volta che la crosticina si sarà formata in superficie e l’interno sarà morbido, potete tirarli fuori dal forno e servirli rigorosamente caldi, dopo aver eliminato lo spago e tutte le strisce di carta da forno.

Souffle al cioccolato – Consigli

Questo dolce non prevede alcuna conservazione e dovrà essere mangiato sul momento, ancora caldo. Attenzione al composto di cioccolato che non dovrà mai essere troppo denso: nel caso accada, aggiungete del latte.

Per gusto personale potete scegliere il cioccolato amaro oppure al latte, o ancora con varie preparazioni o aromi (nocciole, riso soffiato, peperoncino, arancia, miele e così via) personalizzando il vostro dolce.