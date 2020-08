Roberto Inglese – Ruolo, carriera, statistiche

Roberto Inglese ha giocato poco nello scorso campionato a causa di due importanti infortuni che lo hanno frenato. Con l’arrivo di Liverani in panchina la sua titolarità sarà tutta da verificare: il nuovo tecnico dovrà decidere se lui e Cornelius sono compatibili oppure no, e comprendere anche come costruire l’attacco parmense in toto.

Roberto Inglese: Ruolo

Roberto Inglese è una prima punta agile e tecnica, dotato di un discreto tiro dalla distanza e di precisione nel colpo di testa. Abile anche in dribbling, ha ottime doti nel far salire la squadra e nel gioco di sponda, anche se ha dimostrato nella carriera di sapersi adattare bene anche all’attacco della profondità e allo sfruttamento degli spazi avversari. È un attaccante completo, frenato nelle ultime due stagioni da qualche infortunio di troppo.

Roberto Inglese: Carriera

Nato a Lucera nel 1991, ha svolto la trafila delle giovanili nel Pescara, debuttando in prima squadra nel 2010 e giocando in totale con i biancazzurri sette partite: il suo primo goal da professionista arriva in un 1-1 contro il Ravenna. A soli 19 anni viene acquistato dal Chievo, e poi girato subito in prestito al Lumezzane, squadra nella quale militerà per tre stagioni raccogliendo 74 presenze e 21 goal tra Serie C e Coppa Italia. In seguito arrivano due stagioni al Carpi, nelle quali è protagonista della storica, unica promozione in Serie A della squadra biancorossa. In Emilia arrivano 49 presenze e 8 reti. L’anno successivo il Chievo decide finalmente di puntare su di lui: al primo anno 26 presenze e 3 reti, e nel 2016 arriva il rinnovo col club scaligero fino al 2020. Al termine della stagione 2016/17, chiusa con 34 presenze e 10 reti, il suo cartellino viene acquistato dal Napoli, che lo lascia però in prestito al Chievo un altro anno, in cui arriveranno 12 reti ancora in 34 presenze. Nell’estate 2018 parte per il ritiro con il Napoli, ma poi viene girato al Parma in prestito con diritto di riscatto. Al primo anno in maglia scudata, dove iniziano i primi infortuni, contribuisce alla salvezza con 9 reti in 25 presenze, venendo riscattato definitivamente dalla squadra emiliana.

Roberto Inglese: Statistiche

Roberto Inglese ha raccolto nella scorsa stagione 17 presenze in campionato con la maglia del Parma, segnando anche 4 reti, delle quali una su rigore. È stato ammonito una sola volta, e ha giocato anche una partita di Coppa Italia. La sua stagione è stata funestata dagli infortuni: prima una distorsione alla caviglia, poi un serio problema alla coscia lo hanno tenuto fuori per gran parte della stagione. Alla ripresa, dopo lo stop per l’emergenza coronavirus, ha saltato una gara per un leggero problema muscolare.

Ha una media voto di 5.73 e una media fantavoto di 6.15. Il suo ruolo nel fantacalcio Classic è A, mentre nella modalità Mantra può essere schierato esclusivamente da PC.