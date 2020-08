Romina Power contro l’abbandono: “Gli animali ci danno amore…”

Romina Power nelle ultime settimane sta cercando in tutti i modi di utilizzare il suo profilo Instagram per sensibilizzare un tema molto importante contro l’abbandono degli animali. La cantante infatti, più volte sui social ha cercato di spiegare e far capire ai propri fan quanto sia importante non lasciare da soli ma soprattutto in autostrada i propri cani per godersi le vacanze.

Gesti che puntualmente con l’arrivo della stagione estiva aumentano drasticamente e che lasciano riflettere tutti gli amanti degli animali ma soprattutto Romina Power. Intervistata dal settimanale TV Sorrisi e Canzoni racconta così la sua lotta contro l’abbandono degli animali. Quali sono state le sue parole?

Romina Power contro l’abbandono

La cantante ha deciso di mettere da parte i problemi di cuore legati alla sua storia d’amore ormai finita con Albano Carrisi e ha deciso di dedicarsi soprattutto ai figli e a una guerra che ormai da anni sostiene. Romina infatti, da sempre è un’amante degli animali e ha approfittato di questa estate “buia e particolare” per cercare in ogni modo di sensibilizzare quanto sia brutto abbandonare un animale che in fondo, ha bisogno solo di amore.

Intervistata al settimane Tv Sorrisi e Canzone, Romina Power ha spiegato quello che realmente pensa sui maltrattamenti e gli abbandoni: “L’unica cosa che un animale può trasmettere è amore. Gli animali ci danno amore incondizionato, lealtà, spontaneità e non contraggono il virus. Anzi, durante il lockdown, fortunato chi aveva un cane”.

La cantante racconta la sua quarantena

A non lasciare mai sola Romina Power durante la quarantena ci ha pensato Taquito che ha subito catturato la sua amicizia e il suo affetto. La cantante ha infatti tenuto il cane di sua figlia Romina durante la quarantena spiegando quanto il cucciolo si sia affezionato a lei in un modo surreale.

Romina Power spiega così il suo grande amore con Taquito: “è il cane di mia figlia Romina, ma durante la quarantena si è attaccato molto a me, e io a lui! Insomma, si è un po’ “aggiunto” alla mia Daisy, a Cutie, uno yorkie trovato a Venice Beach, e alla piccola Nala, un mix di chihuahua e Shih Tzu di un anno e mezzi, che sono rimasti a casa in California”.