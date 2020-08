Un passo dal cielo, io ti salverò – Trama e cast

Un passo dal cielo, io ti salverò è la scelta di Rai 1 per la sua prima serata di oggi, 27 agosto 2020. Il film con protagonista Terence Hill è stato ideato in origine come conclusione della seconda stagione della nota fiction. Si tratta però di un episodio con una durata più lunga di quella canonica e per questo considerato al pari di un film.

La trama di Un passo dal cielo, io ti salverò ci parla dell’ultima impresa di Pietro. Lo abbiamo lasciato alle prese con il mistero di Natasha, una ragazza che per molti versi gli ricordava Anya e che dovrà trovare prima che sia troppo tardi. Scopriamo di seguito gli altri dettagli e il cast completo.

Un passo dal cielo, io ti salverò – La trama

Pietro è ancora sulle tracce di Natasha e finalmente riesce a trovare il locale in cui viene costretta a prostituirsi. Non è la sola: anche altre ragazze stanno vivendo lo stesso destino. Purtroppo l’arrivo della Polizia si rivelerà inutile: i criminali riusciranno a sparire. Per Pietro si tratta quindi di rimettere in moto la macchina da investigatore per riuscire a localizzare di nuovo il gruppo. Nel frattempo, Silvia entra in uno stato di allarme quando scopre che i malori che l’hanno costretta al ricovero sono legati ad una gravidanza. Come dirlo al fidanzato? E soprattutto, la loro storia d’amore, appena rinata, subirà delle conseguenze? La trama di Un passo dal cielo, io ti salverò ci anticipa già il lieto fine: Pietro riuscirà a trovare Natasha, ma il pericolo è dietro l’angolo.

Un passo dal cielo, io ti salverò – Il cast completo

Alla guida dell’appuntamento troviamo come sempre Terence Hill nei panni di Pietro. Il personaggio di Silvia è invece interpretato come sempre da Gaia Bermani Amaral, mentre Claudia Gaffuri sarà Chiara. Nel cast di Un passo dal cielo, io ti salverò troveremo anche Magdalena Grochowska nel ruolo di Emma, Enrico Ianniello in quello di Vincenzo e Miriam Leone nei panni di Astrid. Si aggiunge come sempre anche Raniero Monaco Di Lapio, che presterà il volto a Tobias, mentre il personaggio di Assunta verrà interpretato da Katia Ricciarelli. Non dimentichiamo inoltre Francesco Salvi, alias Roccia, e Katsiaryna Shulha, ovvero Natasha.