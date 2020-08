Alessandro Basciano è stato escluso dal trono e non farà parte dei nuovi volti a Uomini e Donne. Una grandissima delusione per tutti i fan e i telespettatori che, l’avevano già seguito durante il percorso come corteggiatore di Giulia Quattrociocche ma soprattutto come tentatore a Temptation Island.

L’ex corteggiatore infatti, ha avuto una seconda possibilità di riscatto dopo la delusione ricevuta dalla ex tronista, partecipando così al docu-reality e intraprendendo così, una profonda conoscenza con Valeria Liberati.

Per tutta l’estate però, una volta finito Temptation Island sembrava sempre più nitida la possibilità che Alessandro Basciano fosse uno dei nuovi tronisti di Uomini e Donne. Purtroppo non è così. Durante la giornata di ieri infatti, sono è stata registrata la prima puntata del talk show e presentati i nuovi tronisti che, non hanno lasciato spazio per l’ex tentatore.

Alessandro Basciano escluso dal trono

Una volta terminato Temptation Island, Alessandro Basciano ha ricevuto tantissime interazioni positive sia fan suoi fan che dai telespettatori del programma. Durante l’estate infatti, le veci che giravano sul suo conto sembravano portarlo direttamente all’interno di Uomini e Donne per la seconda volta. L’ex corteggiatore avrebbe così avuto la possibilità di riscattarsi ancora una volta e di trovare finalmente l’amore che sperava. Questo però, non sembra accadere visto che, durante la giornata di ieri Maria De Filippi ha dato il via alla prima registrazione presentando così i 4 tronisti che inizieranno il loro percorso.

Quattro nuovi volti all’interno di Uomini e Donne ma Alessandro Basciano non sarà uno di questi. A scagliarsi in modo duro e diretto in difesa dell’ex corteggiatore però, è arrivato Amedeo Venza che, ha accusato tantissime pagine di aver diffuso una fake news.

Delusione e dispiacere per l’ex corteggiatore

Tutti speravano di avere una volta per tutte la conferma che, Alessandro Basciano fosse uno dei nuovi quattro tronisti ma purtroppo, non sarà così. L’ex corteggiatore infatti, nonostante non avesse mai smentito le notizie in circolazione, ha deciso di non dichiarare niente e di continuare la sua vita di tutti i giorni anche senza Uomini e Donne.

A mostrarsi sempre più indignato e dispiaciuto però, è stato uno dei suoi migliori amici: Amedeo Venza. L’influencer infatti, ha affermato che: “Ma quindi adesso che sono venute fuori le anticipazioni di Uomini e Donne, volevo capire chi aveva lanciato il grande scoop riguardo ad Alessandro Basciano sul trono! Avete riempito tutte le pagine con questa fake news. […] Al mio amico auguro il meglio, con o senza trono, ma queste pagine “attendibili” auguro di imparare l’informazione. Al massimo a chiedere scusa ai propri lettori in primis e poi ai diretti interessati”.