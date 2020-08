Bollettino Coronavirus – Ecco i dati del 28 Agosto 2020

By

Continua ormai da giorni la risalita di contgi da coronavirus in Italia. Come riporta l’ultimo bollettino con i dati relativi alla diffusione del virus Covid 19 nelle ultime 24 ore, c’è stato un significativo aumento dei nuovi casi di positività. Allo stesso tempo và segnalato anche il record assoluto di tamponi effettuati da inizio epidemia. In attesa dell’aggiornamento dei dati del 28 agosto 2020 analizziamo gli ultimi dati forniti dal Ministero della Salute.

Secondo l’ultimo aggiornamento sono 1.411 nuovi casi (1367 nelle 24 ore precedenti). E’ il dato più alto dagli inizi di Maggio, quando l’Italia era ancora nella fase 1 del lockdown. Altri 5 sono i morti (13 nelle 24 ore precedenti) e sono diminuiti di 2 unità i ricoverati in terapia intensiva (al momento 67 pazienti).

I pazienti attualmente ricoverati con sintomi sono 1.311, di cui 67 in terapia intensiva (-2 nelle ultime 24 ore).

In aumento rispetto alle ultime 24 ore il numero di test effettuati. Sono stati fatti 94.024 tamponi, record assoluto da inizio epidemia. In totale dall’inizio dell’epidemia, sono 263.949 le persone che hanno contratto il virus Covid-19.

I dati Regione per Regione

A segnare il numero più alto di contagiati, nelle ultime 24 ore, è ancora una volta la Regione Lombardia (286), seguita da Emilia Romagna (171), Lazio (152) e Veneto (132). In tutte le Regione, nelle ultime 24 ore, si è verificato almeno un caso di nuovo contagio da coronavirus. Questi i dati del ministero della Salute diffusi il 27 Agosto 2020, suddivisi regione per regione.

Lombardia 99.100 (+286, +0,3%; ieri +269)

Emilia-Romagna 31.385 (+171, +0,6%; ieri +120)

Veneto 22.469 (+132, +0,6%; ieri +147)

Piemonte 32.603 (+88, +0,3%; ieri +75)

Marche 7.194 (+61, +0,9%; ieri +9)

Liguria 10.761 (+37, +0,4%; ieri +41)

Campania 6.241(+130,+2,1%; ieri +135)

Toscana 11.513 (+99, +0,9%; ieri +161)

Sicilia 4.174 (+50, +1,2%; ieri +33)

Lazio 10.550 (+152,+1,5%; ieri +162)

Friuli-Venezia Giulia 3.709 (+25, +0,7%; ieri +33)

Abruzzo 3.705 (+18, +0,5%; ieri +26)

Puglia 5.217 (+47+0,9%; ieri +51)

Umbria 1.719 (+20, +1,2%; ieri +20)

Bolzano 2.907(+9, +0,3%; ieri +5)

Calabria 1.422(+6, +0,4%; ieri +8)

Sardegna 1.967 (+57, +2,9.%; ieri +53)

Valle d’Aosta 1.224 (+1,+0,1%; ieri nessun nuovo caso)

Trento 5.054 (+15, +0,3%; ieri +7)

Molise 521 (+1; +0,2%; ieri +9)

Basilicata 514 (+6, +1,2%; ieri +3)

Prossimo aggiornamento coronavirus

Il Ministero della Salute ci aggiornerà nuovamente su quelli che saranno stati i dati giornalieri in Italia. Come consuetudine il nuovo bollettino con i dati relativi a guariti, positivi (in isolamento domiciliare con o senza sintomi, ricoverati) sarà rilasciato alle ore 18.00.