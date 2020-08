Calciomercato Juventus – Il club bianconero viaggia a passo spedito sul mercato: oggi si sono svolte le visite mediche di Weston McKennie, a breve arriverà l’ufficialità. Si continua a lavorare in modo costante per l’arrivo dell’attaccante centrale, con le trattative per Dzeko e Milik che continuano in parallelo, mentre si fa largo la clamorosa ipotesi per Luis Suarez. Sono tante le trattative per i giocatori in uscita: possibile una nuova accelerata dopo queste cessioni.

Calciomercato Juventus – McKennie, visite e firma. Ipotesi Suarez, tante trattative in uscita

Weston McKennie ha svolto stamattina le visite mediche al J-Medical, precedenti alla firma del suo nuovo contratto con la Juventus. Nel momento in cui scriviamo l’ufficialità non è ancora arrivata ma è questione di minuti, al massimo di qualche ora. Il centrocampista statunitense si aggiungerà al gruppo agli ordini di Pirlo nelle prossime sessioni di allenamento. Sul fronte attacco proseguono le trattative con Roma e Napoli per l’acquisto dell’attaccante centrale. Com’è noto, per il polacco del Napoli la Juve ha l’accordo col giocatore ma non col club, mentre per il bosniaco la situazione è più complessa perché il calciatore ha sempre manifestato volontà di chiudere la carriera a Roma.

Nelle ultime ore si sta facendo largo la clamorosa ipotesi dell’ingaggio a parametro zero di Luìs Suarez. Una operazione fattibile solo quando Higuain avrà lasciato la Juventus, e dopo che l’uruguaiano si sarà liberato dal contratto che lo lega al Barcelona. I tempi non sono brevi. Fronte cessioni: il Genoa preme per avere Mattia Perin, favorito dalla volontà del portiere di tornare all’ombra della Lanterna. C’è stato poi un colloquio con l’Atalanta, interessata ad acquisire le prestazioni sportive di Romero, arrivato proprio dal Genoa poche settimane fa, dopo l’acquisto a Gennaio e il prestito al Grifone. La Juventus vorrebbe capire se ci sono possibilità di uno scambio per giocatori che interessano (come Gosens, ad esempio). Si attendono sviluppi nei prossimi giorni.