Calciomercato Lazio – Il Fenerbahce tira sul prezzo per Muriqi, sfuma Kumbulla,

Non si sblocca ancora la trattativa che dovrebbe portare Vedat Muriqi a vestire la casacca biancoceleste della Lazio, trattativa che è molto ben avviata da diverse settimane, avendo trovato l’accordo da tempo con il calciatore kosovaro.

Prezzo base

Il presidente del Fenerbahce Ali Koc, proprietario del cartellino del calciatore ha infatti rivelato che l’attaccante non lascerà il club per meno di 20 milioni di euro, cifra minima per auspicare di concludere il trasferimento.

Il patron ha confermato la non urgenza di venderlo nell’attuale finestra di mercato qualora non si presentasse una proposta adeguata. L’offerta della Lazio non è dissimile, secondo varie fonti, dalla richiesta della proprietà turca: la sensazione è che con un altro sforzo si possa portare il calciatore a Roma.

Addio Kumbulla

Appare definitivamente sfumata la possibilità di vedere il difensore dell’Hellas Verona Marash Kumbulla, autore di un’ottima stagione: sul centrale difensivo numerose squadre hanno manifestato per lui un concreto interesse, ed anche la Lazio è sembrata molto vicina al suo acquisto. Tuttavia le impressioni su una trattativa definitivamente sfumata sono state confermate dalle parole del direttore sportivo della Lazio Igli Tare, che interpellato da SportItalia, ha di fatto ufficializzato che la società biancoceleste ha mollato la presa con il calciatore già da diverso tempo.