Calciomercato Sampdoria – Altra giornata interlocutoria nel mercato della Samp. Il club blucerchiato è sostanzialmente fermo in queste ore in attesa di qualche cessione che liberi posto in rosa e nel monte ingaggi. Detto della cessione di Linetty e del permesso di Murillo, resta la definizione della cessione di Falcone al Cosenza, che si sta ultimando in queste ore, nonché il ritorno alla Vis Pesaro di tre giovani calciatori.

Calciomercato Sampdoria – Tre nomi per l’attacco, tre cessioni alla Vis Pesaro

È attesa nelle prossime ore la firma di Wladimiro Falcone con il Cosenza: il portiere giocherà titolare in Serie B. Già preso Ravaglia al suo posto. Continuano ad alternarsi i nomi per l’attacco: la questione centrale è il rinnovo di Gaston Ramirez: si punterà su profili di natura diversa a seconda se il giocatore firmerà o meno il prolungamento di contratto. Per adesso i nomi emersi per la trequarti sono quello di Gabriel Strefezza della Spal, con la società estense che vorrebbe però fosse uno dei punti di forza della squadra in Serie B; Alex Collado, talendo emergente del Barcellona B proposto in prestito anche ad altre squadre di Serie A di seconda fascia, e infine Nicolussi Caviglia, talento classe 2000 di proprietà della Juventus, l’anno scorso al Perugia, e sul quale ci sarebbe in vantaggio l’Atalanta.

La Sampdoria ha infine ultimato la cessione di tre giovani calciatori alla Vis Pesaro. Questo il comunicato della società marchigiana: «La Vis Pesaro 1898 comunica di aver prelevato in prestito dall’U.C. Sampdoria le prestazioni sportive di Leonardo Benedetti, Tommaso Farabegoli e Andrea Tessiore. Per tutti e tre si tratta di un ritorno in biancorosso».