Calciomercato Sassuolo – Il Napoli spinge per Boga: aumentata l’offerta e proposta una contropartita

Appare ancora bloccato il mercato per buona parte delle squadre di Serie A, e la cosa è stata confermata da diversi addetti ai lavori: anche a causa del coronavirus, è diventato più complicato gestire il normale trasferimento di calciatori da una società all’altra e le trattative più onerose richiederanno del tempo.

Nuova offerta

Non è un segreto che l’ottima stagione di Jeremie Boga abbia fatto interessare molti club all’esterno ivoriano, su tutti il Napoli ha manifestato più volte interesse per l’ex Chelsea, vista la necessità di sostituire Callejon, che si è svincolato dopo 7 anni in azzurro. Nonostante i diversi dialoghi tra le due società, il Sassuolo non ha intenzione di “svendere” il 23enne, tanto che le prime offerte pervenute dagli azzurri non hanno trovato seguito.

Come rilevato anche dal Corriere dello Sport il DS del Napoli avrebbe pronta un’offerta che potrebbe far vacillare la dirigenza neroverde: la proposta iniziale di 25 milioni di euro può arrivare anche a 30, oltre il cartellino di un profilo gradito all’allenatore De Zerbi, ossia Adam Ounas, da poco ritornato dal prestito al Bordeaux: l’ultima offerta, se confermata si avvicinerebbe molto alla valutazione di 40 milioni di euro stabilita dal Sassuolo.