Cervia, focolaio Covid presso discoteca indie: 91 contagiati

Si confermano i locali notturni le più grandi forme di assembramento che favoriscono la diffusione del coronavirus, come già capitato in maniera non troppo dissimile al Billionaire, locale di proprietà di Flavio Briatore, tra gli imprenditor che maggiormente si era schierato contro le misure restrittive del governo, che ha dapprima limitato la capienza di discoteche e locali notturni, per poi chiuderle completamente fino al 7 settembre.

Contagi in discoteca

Il teatro del nuovo “mini focolaio” è la discoteca Indie a Pinarella Cervia, in provincia di Ravenna dove, inizialmente quasi casualmente, sono stati rilevati i primi positivi al coronavirus, tutti sotto i 20 anni d’età e tutti avevano trascorso la serata di ferragosto presso il medesimo locale. Questo ha fatto si che l’azienda Sanitaria locale si attivasse e chiedesse i tamponi per 1500 giovani che erano presenti quella sera: molti di loro non erano del posto, ma provenivano da altre zone più o meno limitrofe come Ravenna, Forlì e Cesena.

I risultati dei tamponi

Su 1200 tamponi effettuati, 91 sono rivelati positivi, e quasi tutti asintomatici, con tutte le problematiche relative del caso, visto che chi ne risulta non è a conoscenza di “trasportare” il contagio e con la concreta possibilità che successivamente siano avvenuti contatti con parenti, conoscenti e amici. L’Ausl locale è dell’opinione che è piuttosto improbabile che il tutto sia stato scatenato da un unico assembramento.