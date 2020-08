Eliana Michelazzo positiva al Covid-19: “Ho avuto paura, vomitavo sangue…”

Eliana Michelazzo, diventata famosa per lo scandalo con Pamela Prati per il suo falso fidanzamento con Mark Caltagirone, è positiva al Covid-19. La notizia è arrivata da poco ed è stata proprio lei ad ufficializzarla attraverso il suo profilo Instagram.

L’ex manager è tornata da una vacanza in Sardegna, dove afferma di aver festeggiato Ferragosto nel locale di Briatore, il Billionaire. Molto probabilmente è lì dove ha contratto il virus, che all’inizio presentava solo dei leggeri sintomi, ma che nel giro di poco tempo si è trasformato in un vero e proprio incubo per l’influencer.

Eliana Michelazzo positiva al Covid-19

Subito dopo essere tornata dall’isola si è sottoposta al tampone perché, come ha raccontato all’Adnkronos, ha preso parte ad una festa organizzata al Billionaire per la notte del 15. Allarmante sono i dettagli che ha svelato riguardo la serata:” Al Billionaire la gente era ammassata, non si respirava, si sudava. Io ad un certo punto mi sono spaventata e mi sono messa in un angolo ad osservare quello che stava succedendo. Nella pista da ballo la gente era tutta ammassati senza nessun distanziamento”

Continua così il racconto: ”Faceva un caldo pazzesco. C’era un ammasso di persone mai viste prima! Ricordo che c’era uno spruzzo di aria gelida che arrivava all’improvviso, una ventata che si propagava per tutto il locale. Immaginate che con il sudore chi era infettato ha propagato il virus per tutto il locale”. Parole veramente forti che evidenziano il rispetto mancato verso le norme di distanziamento, tanto da portarla ad effettuare il tampone il 23 Agosto appena tornata.

L’esito è positivo, afferma sul suo profilo Instagram rassicurano i suoi fan di avere solamente sintomi lievi:” Sono positiva al Covid-19. Ho qualche lieve sintomo, tra cui mal di testa, spossatezza, perdita dell’olfatto e tanto sonno. Mi sono messa in autoquaratena non appena rientrata dalla Sardegna per il mio bene e per il bene e il rispetto di tutte le persone che mi stanno accanto”.

“Ho paura, vomito sangue…”

Ma nel giro di qualche ora la situazione di Eliana Michelazzo è peggiorata, i sintomi sono diventati più gravi tant’è che è stata portata d’urgenza al policlinico Umberto I. Sempre all’Adnkronos ha raccontato di essersi svegliata la mattina vomitando sangue e di aver chiamato il 112 per essere ricoverata.

Nel pomeriggio ha aggiornato, tramite le storie su Instagram, i suoi fan chiarendo di essere stata trasferita all’ospedale Gemelli nella capitale:” Sono al Gemelli da questa mattina…ho avuto paura perché ho vomitato sangue e non respiro bene (sintomo di soffocamento) pensavo di star meglio, ma invece questo virus cambia ogni giorno, state sereni sto aspettando le risposte, qui sono bravissimi”. In attesa di novità, noi di Giornal.it auguriamo una buona guarigione ad Eliana.