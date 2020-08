Film Stasera in Tv – Jack Ryan L’iniziazione – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Jack Ryan L’iniziazione. Produzione statunitense del 2014 per la regia di Kenneth Branagh con Chris Pine, Kenneth Branagh, Keira Knightley, Kevin Costner, Peter Andersson, Nonso Anozie nei ruoli principali. La pellicola è il reboot della saga spionistica iniziata nel 1990 con Caccia a Ottobre Rosso, proseguita fino al 2002 con altri tre film: Giochi di potere, Sotto il segno del pericolo ed Al vertice della tensione. È il primo film su Jack Ryan basato su una sceneggiatura originale e non tratto dai romanzi di Clancy come i precedenti.

Jack Ryan L’iniziazione – Trama

La nuova avventura di Jack Ryan, basata sul popolare personaggio di Tom Clancy, prende avvio quando Jack (Chris Pine), prima di entrare a far parte della CIA, lavorava a Wall Street come analista finanziario. Ryan viene reclutato da un agente della CIA (interpretato da Kevin Costner) per indagare su un affare di terrorismo finanziario di dimensioni globali. Quando viene scoperta una rete che minaccia di affondare l’economia americana, Jack deve allontanarsi dalla sua vita quotidiana e raggiungere direttamente Mosca per affrontare un uomo d’affari russo (Kenneth Branagh) che si nasconde dietro questo intrigo.

Jack Ryan L’iniziazione – Trailer Video

Jack Ryan L’iniziazione – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: Jack Ryan: Shadow Recruit

Genere: Thriller

Durata: 1h 45m

Anno: 2014

Paese: USA

Regia: Kenneth Branagh

Cast: Chris Pine, Kenneth Branagh, Keira Knightley, Kevin Costner, Peter Andersson, Nonso Anozie

Jack Ryan L’iniziazione – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso sul canale Paramount Pictures, (canale 27 del digitale terrestre) alle ore 21.10 di oggi, venerdì 28 Agosto 2020. La programmazione di Paramount Pictures lo prevede al termine delle repliche dello storico telefilm Happy Days.