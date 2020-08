Dalle anticipazioni della registrazione di ieri sembrerebbe che Gemma Galgani abbia deciso di andare dal chirurgo per intervenire su alcuni segni d’espressione che, la farebbero pesare troppo la sua età. La dama di Uomini e Donne sembra infatti, prendere delle scelte molto inaspettate in questi ultimi mesi. Decidendo prima di chiudere la conoscenza con Nicola Vivarelli per poi sparire dai social e durante la puntata di ieri raccontare il suo ritocchino che nessuno immaginava.

Gemma Galgani non riesce a trovare un momento di serenità e durante la registrazione di ieri di Uomini e Donne, Maria De Filippi ha presentato la dama lasciando tutti a bocca aperta. Cosa è realmente successo alla dama del parterre femminile di Uomini e Donne?

Gemma Galgani dal chirurgo

La dama del trono over durante questi ultimi mesi di estate aveva deciso di sparire dai social dopo che, Nicola aveva annunciato a tutti i tantissimi rifiuti che la stessa dama gli aveva rilasciato. Invitata più volte a Forte De Marmi, Gemma ha deciso di non presentarsi, rifiutando più volte il corteggiamento del cavaliere.

Ieri entrambi hanno avuto la possibilità di chiarirsi una volta per tutte e di spiegare al pubblico e alla stessa Maria De Filippi cosa è realmente successo. Prima del grande e atteso confronto però, la conduttrice ha spiegato la reale motivazione per il quale sarebbe sparita dai social che, non vede niente a che fare con il cavaliere.

La dama lascia un grandissimo dubbio

Durante il classico rwm Maria De Filippi ha fatto vedere le varie volte in cui Gemma Galgani è andata a farsi visitare per intervenire con qualche ritocchetto. Sembrerebbe infatti che la dama sia ricorsa al filler per coprire alcuni segni dell’età che avanza. Un gesto che agli occhi di tutto lo studio e sembrano molto esagerato ma soprattutto fuori luogo. Una volta entrata però, Gemma Galgani è sembrata sempre la stessa lasciando così il dubbio che sia vero oppure no.

Le anticipazioni della registrazione continuano infatti con l’acceso confronto tra la dama e Nicola. Gemma ha così accusato il cavaliere di non essersi mai avvicinato e quindi di non aver mai sentito un vero e proprio trasporto nei suoi confronti. Non contenta ha anche affermato che alcuni messaggi secondo il suo punto di vista, sarebbero stati scritti dalla mamma di Nicola e non da lui. Affermazioni completamente smentite dal cavaliere che, ha accusato la dama di non essere mai stata interessata realmente a lui lasciando aperta la discussione senza un reale chiarimento.