Lo Youtuber Bise positivo al tampone: “Mi sento in colpa, ho paura…”

Valentino Bisegna in arte Bise, conosciuto grazie a Youtube con il canale “Matt&Bise” è risultato positivo al tampone per il Covid-19. Poche ore fa, ha così deciso di raccontare la verità nelle sue storie Instagram spiegando cosa secondo lui sia realmente successo.

Lo Youtuber dopo alcuni giorni di vacanza in Sardegna è tornare a casa decidendo di fare il tampone per una sua precauzione, scoprendo così di essere invece positivo al Covid-19. Nelle sue storie Instagram, Valentino si mostra molto dispiaciuto ma soprattutto in colpa: “Tutti gli amici con cui mi sono visto in Sardegna, con cui sono stato a contatto hanno fatto il tampone e sono negativi. Io sono l’unico positivo, non so come funziona e da quanto lo sono. Quando l’ho preso, l’ultimo giorno in aereo, il primo? Non lo so. […] Mi sento in colpa, mi sento un untore ed ho paura di averlo attaccato ad altre persone, una sensazione brutta…”