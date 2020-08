Mai fidarsi del mio vicino – Trama e cast del film su Rai 1

By

Mai fidarsi del mio vicino è il film che Rai 2 propone per il suo prime-time di oggi, 28 agosto 2020. La pellicola è stata realizzata l’anno scorso e appartiene al genere thriller. Alla regia troviamo invece David DeCoteau, mentre il titolo originale è The Wrong Boy Next Door.

Prodotto in USA, il film racconta la storia di Katie, un’adolescente che finirà per provare una forte attrazione per il ragazzo sbagliato. Scopriamo di seguito la trama di Mai fidarsi del mio vicino e i dettagli sul cast.

Mai fidarsi del mio vicino – La trama

Katie è una ragazza problematica che si caccia spesso nei guai, soprattutto dopo la morte dell’amato padre. Quando l’adolescente ferisce un insegnante in un moto di rabbia, un giudice la condanna agli arresti domiciliari e la obbliga rimanere nella casa che condivide con la madre Lori. Le giornate di Katie iniziano ad assumere un colore diverso quando fa la conoscenza di John, un giovane uomo dal fascino irresistibile che vive giusto alla porta accanto. Mentre la loro passione non fa che crescere, Katie inizia a sospettare che John le nasconda qualcosa di terribile. La trama di Mai fidarsi del mio vicino di casa ci svela che John nasconde diversi segreti che potrebbero minacciare non solo la vita di Katie, ma anche di tutti coloro che ama.

Mai fidarsi del mio vicino – Il cast completo

Alla guida del cast de Mai fidarsi del mio vicino troviamo la giovane Calli Taylor nei panni di Katie. Al suo fianco ci sarà Travis Burn nel ruolo di John, mentre Alexandra Scott interpreterà Samantha. Troveremo inoltre Vivica A Fox come volto della detective Watkins, mentre Lori verrà interpretata da Meredith Thomas. Saranno presenti inoltre i seguenti artisti: Jeremy Sry (Aaron); Jason-Shane Scott (Franklin); Anna Belle Bayley (Anna); Joy Bergin (Mrs Elster); Rib Hills (Scotty); Veronica Mejia (Dianne); Kelly Lynn Reiter (Chloe); Ricco Ross (Perkins); Johan Schalekamp (Hoodie) e Helene Udy (Mrs Hester).